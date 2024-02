"Mille persone contano più delle vecchie glorie"

Dopo l’uscita a favore delle primarie dei candidati sindaci Cora Fattori (Più Europa) ed Etienn Lucarelli (area civica), nessun ripensamento neppure da parte di Samuele Mascarin (In Comune), in campagna elettorale ormai da un anno. "In questi mesi io e mille cittadini – ribadisce Mascarin – abbiamo sottoscritto un appello per attivare un processo di partecipazione democratica chiamando, attraverso le primarie, migliaia di donne e uomini a scegliere in modo libero, trasparente e senza condizionamenti le idee e il candidato migliore per guidare il centrosinistra, battere la destra e vincere le elezioni amministrative 2024". E ancora: "Continuo a pensare che la voce di questi mille cittadini non possa contare meno di quella di qualche ‘vecchia gloria’ che in nome dell’unità lavora in realtà da tempo a dividere il centrosinistra, estromettendo migliaia di cittadini dal dibattito e dalle scelte sul futuro di Fano e attaccando, a volte in modo anche offensivo, le donne e gli uomini che si sono messi a disposizione per interpretare una nuova stagione di impegno al servizio della città".

"Continuo a pensare che senza l’entusiasmo e la passione di quei cittadini, il cui possibile coinvolgimento qualcuno ha definito addirittura ‘una sconfitta della politica’ il centrosinistra è destinato a perdersi e a perdere e che senza le primarie Fano non avrà nessun ‘campo largo’ ma solo tanti ‘campi stretti’". Oltre a Mascarin, infatti, al ‘campo largo’ non aderirebbero neppure i candidati sindaci Fattori e Lucarelli (area civica) pronti a fare gruppo a sé.

Anche il Pd, questa sera attraverso l’assemblea comunale, sarà chiamato ad esprimersi tra le primarie e il campo largo, in sostanza a confermare l’alleanza con il centrosinistra (Pd, liste civiche, In Comune) con il quale ha governato per dieci anni la città o cambiare per puntare su I Progressisti (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei quartieri, Azione, Volt). Pare che il peso elettorale (15%) si equivalga. Il candidato sindaco del Pd, il vicesindaco Cristian Fanesi, già da giorni ha rimesso la sua candidatura alla decisione delle segreterie.

Anna Marchetti