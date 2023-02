Mille scout invadono la cattedrale "Siamo una vera e propria famiglia"

Sono mille le persone che ieri hanno preso d’assalto il duomo, 1000 scout di tutte le età, dai piccoli lupetti ai genitori di scout. Ieri, infatti, si è tenuta la celebrazione del centenario dalla fondazione della sezione scout di Pesaro. A prendere parte alla cerimonia, tutti gli scout della provincia: "E’ un’evento importantissimo per tutta la comunità scoutistica - dice Alessandro Rossi, ex scout -. Quando uno diventa scout, alla fine, lo rimane per tutta la vita, specialmente perchè i valori sono sempre gli stessi e sempre validi. Io ho scoutato dal 1980 fino all’88, ma anche se ho smesso di percorrere questo percorso, adesso ci pensano i miei figli".

Il 25 febbraio 1923, infatti, i primi scout pesaresi si radunarono in cattedrale per essere benedetti dall’allora vescovo Bonaventura Porta. Oggi, invece, la messa è stata celebrata dall’arcivescovo Sandro Salvucci, rimasto decisamente soddisfatto dalla folta presenza: "Quella dello scout è una vera e propria missione - ha detto il vescovo -. Oltre al fazzolettone, ci sono dei valori di amore verso il prossimo, di rispetto, ma soprattutto di speranza. Chissà cosa avrebbe detto il vescovo Bonaventura se avesse visto quanti scout si sono riuniti qui stasera. Ho avuto anche il piacere, come parroco, di accompagnare moltissimi scout nei loro viaggi, ero un loro ’compagno di cammino’. Vederli riuniti, a cantare e divertirsi tutti insieme scalda veramente il cuore".

"Noi scout siamo una vera e propria famiglia, anche se distanti - ha spiegato Luca Cenciarini, vicecapo scout di clan -. Uno dei valori dello scoutismo è proprio quello di riunirsi e stare assieme, avere consapevolezza l’uno dell’altro. Vedere che ci sono altri fratelli, come noi, pronti a rinnovare quelle promesse che ci rendono scout è una sensazione fantastica. Viva gli scout". In ogni caso, gli eventi che vedono coinvolti i gruppi Agesci, Fse e Masci non finiscono qui: "Abbiamo in programma anche un festival scout che si terrà il 16, 17 e 18 giugno nel piazzale della Libertà - dicono Sara Mancini e Marco Mazzoli, responsabili scout dell’Area di Pesaro -. E’ un evento aperto a tutti, che può coinvolgere sia scout che anche persone che con questo ambiente non hanno mai avuto niente a che fare. Vogliamo far capire che non siamo solo quelli che camminano nei boschi o che aiutano le vecchiette ad attraversare, ma che siamo anche un gruppo pieno di energie, che accoglie tutti quanti senza distinzioni".

Alessio Zaffini