‘Mille volte Natale’, un successo la mostra del maestro Maurizi

Sta registrando numeri importanti in termini di visitatori e un grosso apprezzamento la mostra personale di pittura e scultura ‘Mille volte Natale’ del maestro Tonino Maurizi, visitabile in questi giorni e fino al 15 gennaio al complesso monumentale di Sant’Agostino, a Mondolfo. Una rassegna, organizzata dal consigliere comunale con delega alla cultura Even Mattioli in sinergia con la galleria virtuale ‘Sayato’, che presenta una selezione di opere fra tutte quelle che costituiscono l’imponente produzione che Maurizi ha dedicato al tema della Natività e rappresenta il filo conduttore di un percorso iniziato nel dicembre 2017 con la mostra personale al Saint Saviour’s Monastry Custody of the Holy Land di Gerusalemme, durante la quale il pittore espose 110 opere sul Natale.

"Questa di Tonino Maurizi – dichiara Even Mattioli -, citando la professoressa Ballesi, è ‘energia creativa alimentata dal sacro fuoco di chi non smette mai di meravigliarsi e meravigliare’. Siamo onorati di ospitare questa mostra e ringraziamo la figlia del Maestro, Francesca, curatrice insieme al professor Stefano Papetti del progetto ‘Mille volte Natale’". Imprenditore ed esteta sui generis, Tonino Maurizi nasce a Montecosaro (Mc) il 19 febbraio del 1940. Pittore, scultore, designer ed ebanista, ha esposto in numerose mostre all’estero: Cina, India, Malesia, Giappone, USA, Israele, Singapore, Palestina, Messico...

s.fr.