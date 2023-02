"M’illumino di meno", alle 18 parte del centro storico al buio

Oggi è il turno di "M’Illumino di Meno", giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Caterpillar e Rai Radio2. "Spegniamo la luce e accendiamo la musica, verso la Capitale italiana della Cultura 2024", ha detto il sindaco Matteo Ricci, annunciando le iniziative di oggi. "Alle 18 le luci in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe si spegneranno. Al silenzio energetico vogliamo contrapporre la forza della musica – spiega -. Trasmetteremo per il centro storico, in filodiffusione, brani che richiamano la battaglia per salvare il pianeta contro il cambiamento climatico". Dal pomeriggio, "apriremo la Sonosfera® al pubblico, con fruizione gratuita del programma “Frammenti di Estinzione nell’Orologio climatico”". Ingressi su prenotazione, chiamando il 0721-387541 o scrivendo [email protected] Gli orari dello spettacolo saranno tre (ore 16, 16.45, 17.30), l’ingresso è consentito ad un massimo di 40 spettatori ad ogni turno.

La sostenibilità si insegna anche a scuola. In occasione della 19ª edizione di M’Illumino di Meno, "il servizio ristorazione scolastica del Comune di Pesaro parteciperà all’iniziativa promossa dall’Associazione Foodinsider – ha spiegato l’assessore alla Crescita Camilla Murgia - che viole sensibilizzare ed educare ad un consumo responsabile tutti gli attori che ruotano intorno alla mensa scolastica, promuovendo abitudini alimentari sane e sostenibili". L’iniziativa, Green Food Week, invita le mense italiane a offrire per una settimana, dal 13 al 17 febbraio, menù sostenibili, con piatti a minore impatto ambientale.