M’illumino di meno all’istituto Bramante

L’Istituto Bramante di Fermignano aderisce a “M’illumino di meno“, iniziativa promossa da Rai Radio2 e Caterpillar, e oggi proporrà a scuola una serata dedicata agli stili di vita sostenibili. In programma uno “swap party“, organizzato dall’esperta Vittoria Tagliolini insieme ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria, in cui sarà possibile scambiare abiti, accessori e oggetti che non si utilizzano più, per dare nuova vita alle cose. Seguiranno un laboratorio di riutilizzo con la professoressa Milena Fattori, per ricavare bracciali da vecchie magliette, e un “debate“ (metodologia didattica innovativa che consiste nell’instaurare un confronto tra due squadre di studenti su un argomento assegnato dal docente, supportando una tesi a favore o una a sfavore) sul tema della fast fashion.

La serata si chiuderà con una cena a lume di candela. "M’illumino di meno è un’occasione per sensibilizzare i giovani e la comunità sui problemi ambientali e incoraggiare ad adottare stili di vita più consapevoli e rispettosi dell’ambiente – commenta la dirigente scolastica, Patrizia Smacchia –. Al termine della serata, tutti i partecipanti potranno tornare a casa con una maggiore consapevolezza riguardo all’impatto che i nostri consumi quotidiani hanno sul pianeta".