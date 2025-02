"M’illumino di meno" anche a messa. Il vescovo celebra a lume di candela

Il bagliore fioco di 200 fiammelle ha accompagnato ieri l’omelia del vescovo Sandro Salvucci, che nella chiesa di San Giovanni ha voluto celebrare una messa del tutto particolare. Un momento di raccoglimento e di riflessione, che ha riempito la chiesa di fedeli e curiosi, desiderosi di compiere un’esperienza di intensa fede, sospesi nella suggestione di un ambiente anacronistico, ma anche sensibili ai temi del risparmio energetico. Il ’destro’ l’ha offerto l’iniziativa ’M’illumino di meno’, quella in cui si spengono le luci. E così ha fatto anche il vescovo, che con tutte le luci elettriche spente ha celebrato la messa delle 19 al lume di candela.

L’iniziativa, organizzata dal circolo “Laudato si’ Colli e Castelli di Pesaro”, col Gruppo Scout Agesci Pesaro 1 e la Pro loco di Candelara, ha aperto una parentesi anche sull’esperienza di risparmio energetico che vede direttamente coinvolto un sacerdote della diocesi, don Giorgio Paolini, propulsore della neonata comunità energetica di Borgo Santa Maria.

E siccome di risparmio si parla, gli organizzatori sono giustamente andati al risparmio anche per l’organizzazione delle celebrazione, riciclando le candele avanzate dalla analoga iniziativa svolta lo scorso anno, in Cattedrale nella cappella di San Terenzio. "Vogliamo riflettere – dice Enrico Gennari del circolo Laudato Sii – sui temi della sostenibilità, sul consumo sfrenato delle risorse, sul ritorno a uno stile di vita che non si basi sullo sfruttamento delle risorse fossili". In questo, il padre spirituale è proprio don Giorgio: "Da tanto sta portando avanti questa iniziativa costruita insieme al Comune e al presidente del Cers Antonio Vitale. La Comunità è stata costituita, c’è già un regolamento, un presidente. Si lavora per la piena operatività".