“M’illumino di meno“ per rispettare la Terra

Anche Urbino celebra la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, nota ormai da anni con lo slogan “M’illumino di meno“. Sono diversi anni che alcuni enti cittadini spengono le luci in questo giorno, ma da quest’anno in città c’è un gruppo di persone che ha organizzato per la prima volta un evento a tema: "Siamo un piccolo gruppo, ma speriamo di crescere col tempo – dice Francesco Veterani –; l’idea è partita da Lara Giambartolomei e Rita Ficarelli oltre a me: volevamo creare qualcosa di concreto per sensibilizzare soprattutto i giovani, e abbiamo cercato di coinvolgere associazioni, enti e alcuni cittadini". Il tema a livello nazionale quest’anno è il fast fashion, ovvero l’eccessivo consumismo nel campo dell’abbigliamento.

Prosegue Veterani: "C’è un’enorme sovrapproduzione di vestiario, non solo di scarsa qualità, ma anche nell’alta moda. Anche in questo mondo i numeri si sono moltiplicati, con marchi che in un anno realizzano fino a 20 collezioni. Difficilmente poi i vestiti non utilizzati vengono riciclati, anche per via dei materiali compositi. E quindi finiscono nelle discariche dei paesi in via di sviluppo. Tutto questo dipende dalle scelte di noi consumatori, che spesso acquistiamo prodotti con fine vita molto vicino". Di questo si parlerà alle 17 alla sala Incisori del Collegio Raffaello con tre ospiti: lo stilista urbinate Flavio Di Paoli, che racconterà la sua esperienza nell’uso di materiali riciclati e riusati, il giornalista Luca Martinelli, e Alida Speciale, della cooperativa Contatto di Fano, che si occupa di rimettere in circolo abiti usati. Chiude Veterani: "A seguire, ci sarà una passeggiata accompagnata dal CAI per le vie del centro, con tappa alla boutique di tessuti tinti naturalmente “Guado Urbino“ e con i canti del Coro 1506". La Galleria Nazionale delle Marche spegnerà l’illuminazione della facciata.

Giovanni Volponi