Minacce all’elettricista: commerciante condannato a 400 euro di multa

Era accusato di aver minacciato l’elettricista che gli richiedeva la restituzione del suo materiale. L’imputato è un 53enne commerciante nel settore alimentare, di origini straniere ma residente a Pesaro da anni, e finito a processo per estorsione, ieri si è visto riqualificare il reato in minacce semplici e condannare a 400 euro di multa. Il pm aveva chiesto 4 mesi di reclusione per estorsione. Secondo la procura, il 53enne aveva chiesto all’elettricista di fare alcuni lavori. Il tecnico aveva presentato un preventivo e portato sul posto materiale e manodopera per compiere un sopralluogo e altri interventi preliminari. Ma dopo qualche giorno, ritorna e trova in azienda un altro elettricista che sta utilizzando i suoi cavi e prese. Chiede spiegazioni al commerciante, ma soprattutto rivuole indietro il suo materiale, oltre al pagamento di 850 euro per il lavoro svolto. E il 53enne gli avrebbe risposto con l’espressione "Tu non sai con chi parli, io ti metto a terra, io ti piego, ti metto in ginocchio", mentre gli appoggiava una mano sulla spalla. Scatta la denuncia e il commerciante finisce prima indagato e poi a processo per estorsione. Ieri mattina il suo difensore, l’avvocato penalista Gianluca Sanchini, ha concluso la sua arringa chiedendo prima l’assoluzione e in seconda battuta la riqualificazione del reato in esercizio arbitrario o minaccia semplice. E il giudice Antonella Marrone ha accolto la sua richiesta.

e. ros.