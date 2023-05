Pesaro, la rabbia dell’ex respinto: "Ti faccio tirare l’acido come a Lucia"

Pesaro, 5 maggio 2023 – La avrebbe anche minacciata di farle tirare l’acido in faccia come a Lucia Annibali da persone che aveva conosciuto in carcere e che sarebbero state disposte a esaudire la richiesta. Ma questa è solo una delle tante intimidazioni riferite dalla sua ex e che lo hanno portato a processo con l’accusa di stalking e omesso mantenimento della figlia.

L’imputato è 39enne pesarese e la presunta vittima è la sua ex convivente e madre della loro bambina, una coetanea anche lei pesarese. Secondo la denuncia presentata dalla donna, assistita dall’avvocato Elisabetta Rovinelli, il suo compagno non aveva accettato la fine della loro relazione. Era anche arrivato a minacciare di suicidarsi mostrando in "diretta" via telefonino il suo tentativo di farla finita. Ha desistito dal compiere quel gesto. Ma ha preso a controllare ogni spostamento della ex.

E quando ha saputo che accanto a lei era comparso un nuovo uomo, non ha mollato ma avrebbe continuato a perseguitarla. Palesandole quindi la minaccia di farle vivere lo stesso inferno dell’Annibali, ma anche quella di "metterla sotto con l’auto". Le dava il tormento anche sui social dove pubblicava post eloquenti del tipo "cercasi pala per scavare buca".

Un compendio di atti persecutori che avevano provocato nella donna un grave stato d’ansia. Al punto che si era decisa a installare anche una telecamera dentro la sua abitazione. Poi, all’ennesimo episodio, dopo aver tollerato per mesi, la 39enne ha deciso di dire basta. Lo ha quindi denunciato alle forze dell’ordine. E l’ex è finito a giudizio (assistito dall’avvocato Lucilla Fabi del foro di Urbino). Ieri il processo è stato rinviato. La parte civile ha comunque chiesto all’imputato 30mila euro come risarcimento.