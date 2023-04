Minacce finte La difesa del ristoratore

Profili falsi, creati ad hoc con il suo nome. E da uno di questi sarebbe partita la minaccia contro suo figlio. Questa la spiegazione data ieri in aula da Umberto Carriera nel processo che lo vede imputato per simulazione di reato. Il ristoratore è accusato di essersi inviato da uno dei suoi profili, quello de "La Macelleria", quella minaccia contro suo figlio. "Sarei da perizia psichiatrica se prima avessi simulato il reato per poi andare a fare denuncia! Mi sarei autodenunciato. Una situazione kafkiana – ha commentato Carriera che si è sottoposto ad esame – In quel periodo, a gennaio 2021, partivo con la mia iniziativa "IoApro" contro le chiusure. Avevo grande visibilità, ero ospite di trasmissioni tv. Ricevevo migliaia di sms e mail sia di appoggio che di insulti. Ma quella sera del 14 gennaio ricevo questo sms che faceva riferimento a mio figlio. Ero con il mio socio e il pizzaiolo della Macelleria. Sono scoppiato a piangere. Tanto che ho subito fatto una videochiamata alla mia ex compagna per vedere se mio figlio stesse bene. Non ho simulato nessuna minaccia". Processo rinviato per la discussione al 24 ottobre. e. ros.