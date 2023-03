Minacce in era Covid "Torna a casa o ti sparo" Ma si salva dalla condanna

Pistola scacciacani in mano, minacciò un uomo che faceva ginnastica nel terreno vicino al suo durante il lockdown. Erano i giorni delle restrizioni anti contagio e lui non aveva gradito che quello sportivo si allenasse mentre l’ordine era di stare tutti a casa. Finito a processo per minacce aggravate dall’uso dell’arma, ieri l’imputato, un 53enne pesarese, ha però scampato la condanna per aver svolto 95 ore di lavori socialmente utili. Ha confezionato prodotti per la cooperativa T41, ma ha anche risarcito la vittima con 200 euro. Il giudice ha così dichiarato estinti reato, processo e ha emesso sentenza di non doversi procedere. Tutto risale al 2020. Le minacce si verificarono in due occasioni, uno ad aprile e l’altro a maggio, nel pieno delle chiusure per limitare la diffusione del Covid. Le uniche uscite ammesse erano per fare attività fisica. Così un 40enne originario di Cattolica, residente a Pesaro, aveva trovato come palestra a cielo aperto il terreno di un amico. I suoi allenamenti erano stati notati dal proprietario dell’appezzamento confinante, il 53enne pesarese. Il quale si era subito infastidito di quella presenza. Ma soprattutto aveva deciso di cacciarla. Peccato che, per ben due volte, sia ricorso alla sua pistola Bruni, una scacciacani, per intimare allo sportivo di andarsene. Ma dopo la seconda, il 40enne ha sporto querela dai carabinieri. E l’altro si è ritrovato sul banco degli imputati. Il suo difensore, l’avvocato Luca Garbugli, ha giocato la carta dei lavori socialmente utili. Che il suo assistito ha svolto diligentemente, oltre a risarcire la vittima. E ieri il giudice lo ha assolto.

e. ros.