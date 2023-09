"Minacce, sputi e pedinamenti". Ex gelataio denunciato dalla moglie

Sputi in faccia, il gesto delle mani attorno al collo (il suo) per mimare un atto di strangolamento che poteva capitare a lei se non si comportava bene, poi domande continue e ossessive su chi vedeva e dove andava, minacce e altro. Rientra tutto ciò nel reato di maltrattaenti verso la sua ex, accusa per la quale ieri mattina è stato rinviatio a giudizio davanti al gup Gasparini un ex gelataio di Pesaro, 43enne, difeso dall’avvocatessa Annunziata Cerboni Bajardi. Nell’accusa a carico dell’uomo, figura anche il fatto che sarebbe andato più volte nel ristorante, sempre di Pesaro, in cui lavora la sua ex, per scoprire se la donna avesse una relazione con il titolare. Verso il quale tra l’altro, il 43enne avrebbe commesso commesso atti persecutori, tanto da essere indagato per stalking. In questo caso, l’udienza preliminare è fissata per il prossimo novembre.