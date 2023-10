Minaccia di dar fuoco alla casa. La madre lo denuncia, arrestato

Ha rubato, truffato, estorto denaro, maltrattato, ingiuriato. Per anni. Un marocchino 40enne di Montecchio è stato arrestato l’altra notte dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti nei confronti della madre con la quale conviveva perché era già agli arresti domiciliari. Chiuso in casa però non sopportava nessuno e quindi obbligava la donna a procurargli sigarette e tutto quello che chiedeva.

Se si opponeva, come ad un certo punto si è opposta, ha iniziato a minacciarla fino al punto di essere in procinto di dare fuoco alla casa se non fosse andata a comprargli le cose che pretendeva. La madre ha fatto appena in tempo a chiudersi in bagno e ad avvertire i carabinieri di Montecchio pregandoli di correre in suo aiuto perché temeva che il figlio potesse appiccare il fuoco alla casa. Una pattuglia è andata all’abitazione ed ha bloccato il 40enne che aveva intenzioni non proprio amichevoli. Essendo agli arresti domiciliari, per un precedente reato di estorsione ai danni di un datore di lavoro al quale aveva sottratto le chiavi della vettura per una pretesa di denaro, i carabinieri hanno proceduto all’arresto per maltrattamenti dopo la denuncia fatta dalla madre che appariva terrorizzata. Oggi è prevista l’udienza di convalida dell’arresto e la decisione del giudice se lasciare il 40enne in carcere oppure no.

E’ probabile che possa essere una scelta obbligata visto che la moglie lo ha lasciato perché veniva maltrattata e ora anche la madre non accetta di averlo in casa perché teme le sue reazioni.

L’uomo ha una serie di denunce a suo carico per reati di vario tipo tanto che è stato necessario anche valutare la sua capacità di intendere e volere.

Per riuscirci, il 40enne è stato ricoverato in psichiatria almeno due mesi al termine dei quali è risultato essere capace di intendere. Per questo è stato posto agli arresti e ora in carcere, da dove difficilmente potrà uscire vista la sua pericolosità. Il 40enne è in Italia da decenni con un permesso di soggiorno lungo ma il suo comportamento penale nei confronti della sua famiglia gli ha fatto perdere la potestà sui figli per la raffica di denunce che mettevano in luce la sua violenza all’interno del nucleo familiare. Oggi il giudice dovrà tenere conto di tutto questo e di ciò che l’uomo ha fatto nei confronti della madre.

ro.da.