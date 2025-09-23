Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Pesaro
23 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Minaccia di gettarsi dal cavalcavia: i poliziotti salvano una ragazza

La giovane era in bilico sul ciglio del ponte che collega Urbino a Morciola: gli agenti sono riuscita a metterla in salvo

Gli agenti hanno salvato una ragazza che minacciava di gettarsi nel vuoto dal cavalcavia

Gli agenti hanno salvato una ragazza che minacciava di gettarsi nel vuoto dal cavalcavia

Pesaro, 23 settembre 2025 – Un passo di troppo e avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. È bastata una manciata di minuti, ieri pomeriggio, perché una giovane ragazza si ritrovasse in bilico sul ciglio del cavalcavia che collega Urbino a Morciola, all’altezza di Gallo di Petriano. Una telefonata concitata al 112, il lampeggiante blu che squarcia la strada, gli agenti della Volante del Commissariato che arrivano a sirene spiegate: la differenza tra la vita e il vuoto.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, la scena è stata di quelle che si ricordano a lungo. La giovane, in preda a una crisi di pianto, aveva già scavalcato la rete di protezione: pochi metri di metallo la separavano dall’asfalto sottostante. Era lì, aggrappata e disperata, lo sguardo perso in un abisso che non era soltanto fisico. Gli agenti non hanno avuto il tempo di pensarci troppo: si sono avvicinati con calma, parlando piano, cercando di guadagnarsi la fiducia di chi, in quel momento, sembrava averla persa in sé stessa.

Poi, con un gesto rapido e deciso, l’hanno tratta in salvo, riportandola al di qua della recinzione. Un gesto che, nel gergo burocratico, si traduce in “messa in sicurezza della persona”. In realtà, è stata la più semplice e drammatica delle cose: impedire a una ragazza di buttarsi giù. Una volta rassicurata e calmata, la giovane è stata affidata alle cure dei familiari. Non si conoscono le cause precise che abbiano spinto la giovane a quel gesto estremo, e forse non è nemmeno questo il punto. Di certo c’è che la tempestività della segnalazione e l’intervento della Polizia hanno evitato l’irreparabile. 

