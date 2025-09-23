Minaccia di gettarsi dal cavalcavia: i poliziotti salvano una ragazza

Pesaro, 23 settembre 2025 – Un passo di troppo e avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. È bastata una manciata di minuti, ieri pomeriggio, perché una giovane ragazza si ritrovasse in bilico sul ciglio del cavalcavia che collega Urbino a Morciola, all’altezza di Gallo di Petriano. Una telefonata concitata al 112, il lampeggiante blu che squarcia la strada, gli agenti della Volante del Commissariato che arrivano a sirene spiegate: la differenza tra la vita e il vuoto.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, la scena è stata di quelle che si ricordano a lungo. La giovane, in preda a una crisi di pianto, aveva già scavalcato la rete di protezione: pochi metri di metallo la separavano dall’asfalto sottostante. Era lì, aggrappata e disperata, lo sguardo perso in un abisso che non era soltanto fisico. Gli agenti non hanno avuto il tempo di pensarci troppo: si sono avvicinati con calma, parlando piano, cercando di guadagnarsi la fiducia di chi, in quel momento, sembrava averla persa in sé stessa.

Poi, con un gesto rapido e deciso, l’hanno tratta in salvo, riportandola al di qua della recinzione. Un gesto che, nel gergo burocratico, si traduce in “messa in sicurezza della persona”. In realtà, è stata la più semplice e drammatica delle cose: impedire a una ragazza di buttarsi giù. Una volta rassicurata e calmata, la giovane è stata affidata alle cure dei familiari. Non si conoscono le cause precise che abbiano spinto la giovane a quel gesto estremo, e forse non è nemmeno questo il punto. Di certo c’è che la tempestività della segnalazione e l’intervento della Polizia hanno evitato l’irreparabile.