Minaccia i genitori per avere i soldi: arrivano i carabinieri e lo arrestano

A chiamare i carabinieri è stata la madre, l’ultima mossa che la povera donna aveva a disposizione. Perché il figlio 40enne la stava minacciando, voleva i soldi, e oltre alla madre minacciava con violenza anche il padre.

La chiamata arriva ai carabinieri alle 5 del mattino di domenica scorsa, 31 agosto, da una casa che viene localizzata, dopo che la donna segnala l’indirizzo, in zona San Bartolo (un indirizzo più preciso al momento non è noto). La pattuglia dei carabinieri arriva a casa e qui trova il figlio 40enne.

I genitori non risulta che siano feriti, nessuno dei due è stato portato in ospedale, ma basta poco ai militari, ad esempio ascoltare il racconto dei due genitori, per capire che l’unico sistema per interrompere quel tipo di violenza sono le manette.

Il 40enne viene quindo portato prima in caserma poi in carcere, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Al momento si sa che le minacce che il figlio, disoccupato, faceva ai genitori erano legate a un unico scopo: quello di avere soldi. Non è chiaro ancora per spenderli come.

Il figlio è a Villa Fastiggi da domenica. Gli è stato assegnato come da prassi un avvocato di ufficio. Questa mattina in tribunale a Pesaro si svolgerà l’udienza di convalida.

ale. maz.