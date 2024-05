Minaccia il suicidio, poi desiste

FOSSOMBRONE - Lui è un 46enne dalla vita travagliata. Ieri mattina, forse anche spinto da un eccesso alcolico e da una lite con la compagna, è salito su alla Corte Alta e ha minacciato di buttarsi di sotto dal muraglione che sta sopra ai tetti delle case del centro storico, non lontano dalla chiesetta degli Zandri. Chi conosce Fossombrone sa che buttarsi giù da quella altezza vuol dire andare incontro alla morte. In definitiva si è trattato più un estremo grido di aiuto che un vero e proprio tentativo di farla finita. Perché prima di mettersi a minacciare il gesto estremo l’uomo ha chiamato i carabinieri spiegando il suo proposito. Dopo pochi minuti i militari erano sul posto e il 46enne stava in piedi sul muraglione con una bottiglia in mano. Alla fine la situazione si è risolta per il meglio. Il 118 ha poi trasportato l’uomo all’ospedale di Urbino.