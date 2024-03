Minacciava la moglie col fucile. Arrestato

Minacciava di morte la moglie con un fucile che deteneva regolarmente in casa sua, a Cagli. La maltrattava psicologicamente e fisicamente fino poi ad essere stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Cagli che, dopo un’indagine minuziosa sull’uomo e sul suo atteggiamento maltrattante nei confronti della moglie, ha portato all’immediata esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con anche braccialetto elettronico. Ora l’uomo, un quarantenne del posto, è stato allontanato dall’abitazione nel quale conviveva con la moglie per scontare i domiciliari lontano dalla vittima.

Gli accertamenti, portati avanti dai militari, hanno permesso di ricostruire dei gravi episodi di violenza fisica e psicologica che sarebbero stati posti in essere dall’uomo ai danni della moglie convivente. I carabinieri hanno ricostruito i fatti ascoltando i testimoni e documentando gli episodi avvenuti, che consistono in lesioni e gravi minacce di morte. In una di queste occasioni l’uomo avrebbe anche minacciato la moglie imbracciando un fucile, detenuto legalmente. Nell’immediatezza, i carabinieri hanno provveduto al ritiro cautelare dell’arma e dopo il controllo eseguito dai militari è stata anche riscontrata la disponibilità di munizioni detenute in maniera irregolare. Ora il quarantenne dovrà rispondere di maltrattamenti aggravati e lesioni personali aggravate a carico della moglie, in più è accusato di detenzione abusiva di munizionamento.

Giorgia Monticelli