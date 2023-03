Minacciò guardia medica per la ricetta: condanna

Aveva minacciato la guardia medica di Vallefoglia che si era rifiutata di fargli la ricetta per un farmaco. Ieri è stato condannato a un mese di reclusione. Pena che, con la riforma Cartabia, sostituirà con 60 ore di lavori di pubblica utilità per l’Auser, al servizio di centri per anziani o per la cura del verde. L’imputato (difeso dall’avvocato Marco Defendini) è un 50enne napoletano, domiciliato a Vallefoglia. Il fatto risale a ottobre 2021. Il 50enne si era presentato alla guardia medica per chiedere una ricetta per un farmaco. Il camice si era rifiutato, invitandolo a rivolgersi al proprio medico curante dato che non si trattava di un’urgenza. Rifiuto a cui il 50enne aveva reagito con spinte, insulti, ma soprattutto minacciandolo di conseguenze immediate: "Tu non sai chi sono io, vengo da Napoli e conosco gente disposta a tutto". Poi se ne era andato. Ma i carabinieri lo avevano identificato. Poi la denuncia, il processo e ieri la condanna tramutata in lavori di pubblica utilità.

e. ros.