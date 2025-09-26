Minardi: "Chi votò a destra per cambiare la sanità oggi è rimasto deluso"

"Il Pd è il perno del centrosinistra, ruolo confermato dalla manifestazione di mercoledì pomeriggio a Fano con la segretaria nazionale Elly Schlein e la partecipazione di 500 persone". A quell’iniziativa c’era anche il consigliere regionale uscente, Renato Claudio Minardi, che si ricandida al consiglio regionale per il Pd. Minardi, queste elezioni si vincono o si perdono per pochi voti? "Vincerà il centrosinistra che è riuscito a stimolare gli elettori e grazie a Matteo Ricci che, con la sua energia e la sua capacità di leadership, ha fatto una campagna elettorale straordinaria".

Cosa non le piace della politica sanitaria di Acquaroli? "Sono aumentate le liste d’attesa e la mobilità passiva ed è cresciuto il numero di marchigiani che non si cura – 150 mila – perché il sistema sanitario pubblico non dà risposte nei tempi dovuti e costoro non possono permettersi la sanità privata. Le Marche sono ultime in Italia sulla salute mentale, si investe poco rispetto alle esigenze in crescita, soprattutto dopo il Covid: in Italia i suicidi dei minori sono aumentati del 145%".

Perché gli elettori sulla sanità dovrebbero rinnovare al Pd quella fiducia che gli avevano negato 5 anni fa? "Perché il centrodestra ha fatto un disastro. Tutti coloro, compresi gli operatori sanitari, che nel 2020 avevano riposto fiducia in Acquaroli oggi sono estremamente scontenti".

Però si sta costruendo il nuovo ospedale a Pesaro e la palazzina dell’emergenza-urgenza a Fano… "Hanno la smania da rete arancione, quella da cantiere. A Pesaro hanno fatto abbattere le palazzine due anni prima quando la gara per la costruzione del nuovo ospedale non partirà prima della fine del 2027. Demolizione e costruzione dovevano essere affidate alla stessa ditta, invece per la smania da rete arancione sono state indette gare separate. Stessa smania a Fano dove è stato eliminato il parcheggio, creando disagio al personale e ai pazienti, ma il cantiere è fermo da mesi: non c’è la gru, né ci sono gli scavi per le fondamenta. E comunque i ‘contenitori’ hanno bisogno di personale e per questo Ricci si batterà per ottenere il 7% del Pil per assumere medici e sanitari. Risorse che serviranno anche per costruire rsa, residenze protette e residenze per le demenze"

Infrastrutture: quali sono le sue priorità per la provincia di Pesaro e Urbino? "La complanare Fano-Pesaro, la variante sud Fano-Marotta, promessa non mantenuta dal centrodestra, il casellino Fano nord, rimasto lettera morta, il potenziamento della Flaminia tra Acqualagna e Gubbio e la pedemontana. Per il ripopolamento delle aree interne servono a gratuità di alcuni servizi, gli incentivi per le giovani coppie e favorire l’insediamento delle imprese".

Anna Marchetti