Minardi e Dallasta sperano. Se quei nomi vincono, loro entrano in Regione

Riflessi fanesi di una storia pesarese: con Andrea Biancani sindaco di Pesaro scatterà in Regione il primo dei non eletti: Renato Minardi, fanese doc, segretario del Pd della città della fortuna.

Dicono che volavano tappi di bottiglie di champagne da casa sua, vero?

"Ma chi racconto queste storie... Io sono tranquillo come una pasqua. Ma questa gente non ha nulla da fare? Se respiro muovo l’aria e se non respiro l’aria è ferma".

Sì ma almeno il vestito buono è pronto per il ritorno in Regione?

"Adesso farò delle prove perché qualche chilo l’ho preso facendo una vita regolare. L’unico problema che non ho è con le cravatte perché ne ho una bella collezione".

Da che parte si schiera in regione? Perché dicono che il gruppo Pd non sia molto compatto?

"Non so cosa succede esattamente, poi vedremo. Sono 3 anni e mezzo quasi 4 che manco da palazzo Raffaello. Aspettiamo prima l’elezione di Biancani a Pesaro...".

Ritorno meritato?

"Io non sono stato eletto in Regione pur avendo preso 4.500 preferenze e c’è qualcuno che è entrato senza fare nomi con 6-700 voti".

Rovesciamo il cannocchiale: il gruppo dei progressisti fanesi ha brindato perché con la sua partenza si potrebbe arrivare al campo largo. Lei cosa dice?

"Penso che molte persone abbiano gli incubi. Io faccio solo il mio onesto lavoro".

Via Minardi e blocco delle primarie: possibile?

"Ma di che stiamo parlando, non si torna assolutamente indietro anche perché abbiamo già presentato i programmi, i manifesti e sono pronti anche gli spot pubblicitari".

Primi assaggi come sono?

"Il primo l’altra sera e devo dire che la partecipazione è stata molto ampia e tra tutti i candidati c’è anche armonia. Nessuno ha voluto mettersi in mostra".

Ma adesso che Minardi torna dentro il gruppo Pd regionale, le simpatie politiche fanesi restano? E cioè appoggio l’appoggio a Mascarin?

"Ma anche questa è bella. Io sostengo il candidato del mio partito e cioè Cristian Fanesi".

Da che parte sta Marta Ruggeri dei 5 Stelle? Da Pesaro dicono che si stia riavvicinando al Pd fanese: vero?

"Non lo so, da giorni non la vedo e non ci parlo".

Primarie e non un candidato condiviso con i Progressisti?

"Io non so cosa devo dire e fare: ho chiesto tante volte di fare un nome per le primarie che non è mai arrivato".

Chi va a Canossa?

"Canossa? Io non di sicuro".

Per la serie un piacere per uno non fa male a nessuno: se vince l’elezioni a Fano Luca Serfilippi, brinda un pesarese e cioè Giovanni Dallasta leghista della prima ora.

Meglio in Regione che lavorare?

"Potrebbe essere – dice Dallasta – perché vedo che alcuni hanno sempre il sorriso in bocca".

Ma lei è uscito dalla Lega. E con chi va?

"Io entrerò in caso d’elezione di Serfilippi come indipendente e poi vedrò quando sarò una volta dentro".

Corteggiamenti in corso?

"A dire la verità qualche abboccamento lo ho avuto e non da un solo partito del centrodestra".

Lei entra in Regione con un po’ di ritardo perché doveva già essere del parlamentino con Carloni deputato. O no?

"Vero questo, ma sono state fatte altre scelte perché Carloni era assessore".

Pronto il vestito della festa?

"Su quel fronte non ho problemi, idem con le giacche. Però... Non li metto mai".

