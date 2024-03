Minardi incalza:: "Che fine hanno fatto gli 80 posti di Fano?"

"I 50 posti di Fano erano nel protocollo firmato nel 2018 tra Regione Marche e Comune di Fano: sarebbe gravissimo se fossero finiti tra gli 80 posti della clinica privata di Pesaro". E’ quanto afferma il segretario del Pd Renato Claudio Minardi (foto) che, nel 2018 in qualità di consigliere regionale di maggioranza, è stato uno dei principali artefici di quell’accordo. "Spero che il buon Serfilippi (consigliere regionale della Lega e candidato sindaco del centrodestra ndr) a cui hanno sfilato i posti letto sotto il naso, presenti una interpellanza al presidente della Regione Acquaroli per sapere dove siano finiti". Aggiunge Minardi: "Ci dica la Regione da dove arrivano – prosegue Minardi – i posti letto di Villa Fastiggi. Se non sono quelli di Fano, sono di Ancona, Macerata o Ascoli Piceno? Ce lo dicano". Minardi insiste sul valore contrattuale del protocollo del 2018: "Un contratto che rimane valido fin quando le parti non decidono di disdirlo, frutto di un lavoro durissimo dopo la decisione di costruire a Pesaro l’ospedale di Marche Nord di II livello, con 600 posti letto. In quel documento era previsti 50 posti letto per la clinica privata convenzionata a Chiaruccia, che avrebbe dovuto abbattere la mobilità passiva in ortopedia, oltre all’indicazione di tutti i servizi e i reparti che avrebbe dovuto mantenere il Santa Croce. Il protocollo prevedeva anche 80 posti letto socio-sanitari (40 Rsa, 20 cure intermedie 20 residenza protetta per demenze) più i 20 milioni di euro per viabilità in direzione nord (la discussa variante Gimarra ndr). Quando non si è fatta la clinica di Chiaruccia, il consiglio comunale ha chiesto che i 50 posti convenzionati fossero attribuiti al Santa Croce, a dicembre 2023 l’assessore regionale alla Sanità Saltamartini ha assicura nel consiglio comunale monotematico di Fano che, quei posti, nessuno li avrebbe toccati. Ora salta fuori che sarebbero stati assegnati a Villa Fastiggi, quando, invece, sono patrimonio della città".

Anna Marchetti