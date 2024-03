Minardi, le grandi manovre ’Serve votare, Clini non riesce’

Subito dopo Pasqua ci saranno sette giorni (di cui cinque consecutivi) di consiglio comunale a Fano, nei nove giorni che vanno dal 4 al 12 aprile. E così il Pd ha praticamente chiesto al suo consigliere Giovanni Clini di dimettersi, a pochi mesi dalla fine del mandato, per non far nuovamente venir meno la maggioranza. C’è infatti l’adozione definitiva del nuovo Prg (Piano Regolatore 2023) in discussione nelle sedute dall’8 al 12 aprile. "Clini ha lasciato l’incarico perché non riusciva a garantire la presenza nelle sedute di fine mandato del consiglio comunale, che sono quelle più impegnative - spiega il segretario del Pd Fano, Renato Claudio Minardi -. Studia a Milano, sta facendo una tesi sperimentale sull’Intelligenza Artificiale ed è bloccato lì. Non potendo garantire la sua presenza ha preferito evitare di metterci in difficoltà". Nell’ultima seduta del consiglio, infatti, la maggioranza era andata sotto 10 a 8 nella votazione per la contestata maxi-variazione di Bilancio (20mila euro per la relazione di fine mandato dell’amministrazione Seri e 10mila euro per un evento pubblico collegato), con gli assenti e i tre astenuti. E così nella seduta del 4 aprile, la prima cosa da fare sarà approvare la surroga a Clini. Entrerà il terzo dei non eletti. "Il primo dei non eletti era Umberto Battista - spiega Minardi - che non ha accettato per gli stessi motivi per cui Clini si è dimesso. Stessa cosa per Andrea di Tommaso, il secondo dei non eletti, che per motivi professionali non ce la faceva a garantire la presenza. Tommaso Bittoni invece ha accettato". Bittoni è il segretario del Circolo Pd Fano Sud, operaio, impegnato sul fronte sindacale nella sua azienda e volontario Auser. "C’erano una manciata di votI tra il primo e il terzo dei non eletti" tiene a precisare Minardi ricordando quanto sia "importante che la maggioranza ci sia, perché ci sono atti importanti che arrivano a fine mandato". Arriveranno anche le dimissioni di un consigliere Pd che già in passato era stato spesso assente, giustificato, per motivi di studio. "Aveva vinto una Borsa di Studio in Corea - ricorda Minardi - e aveva sperato di poter partecipare da remoto ma già allora non si era potuto fare (perché il regolamento del comune di Fano non lo prevede, ndr). Ora la maggioranza ci deve essere. A Clini è stato chiesto di essere presente e si è dimesso".

Tiziana Petrelli