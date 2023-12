Minardi: "Primarie sì ma non si sa quando. E continuamo a trattare con i Progressisti"

Non c’è ancora la data ufficiale delle primarie. Pur avendo messo in campo quattro candidati sindaci (Samuele Mascarin di ’In Comune’; Etienn Lucarelli, Area civica; Cristian Fanesi, Pd; Cora Fattori di Più Europa), il centrosinistra si è riservato di incontrare nuovamente i Progressisti per Fano (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri) per un ultimo tentativo di allargare la coalizione oltre agli attuali partiti che governano la città. Se ne riparlerà dopo il 25 dicembre.

"L’incontro di maggioranza di lunedì sera – fa sapere il segretario del Pd, Renato Claudio Minardi – è stato positivo e la coalizione si è mostrata compatta. Ora dobbiamo verificare la possibile convergenza con l’area progressista su una nuova idea di governo". In caso contrario si andrà avanti con le primarie. Per il Pd i Progressisti avrebbero di fronte diverse opzioni: "Partecipare alle primarie con un loro candidato, sostenere uno di quelli già in corsa, assumere una posizione neutrale o stringere una alleanza dopo le primarie". La prossima mossa, in quella che sembra una partita a scacchi, spetta ai Progressisti per i quali, però, non è ancora giunto il momento di scoprire i nomi (si parla di outsider della politica). Tra Natale e l’ultimo dell’anno, il prossimo decisivo appuntamento tra l’attuale maggioranza e i Progressisti per evitare che si presentino alle amministrative con due candidati sindaci.

an. mar.