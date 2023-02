Mindy, mani ad artiglio e spina dorsale a ’C’

Vi sarete chiesti più di una volta nella vostra vita come il genere umano si evolverà. La compagnia americana “Toll Free Forwarding” ha provato che, se continuerete a usare in maniera eccessiva la tecnologia, le problematiche non andranno solo a discapito degli occhi, ma anche dell’aspetto psico-fisico. Il collo e la schiena sono le parti più esposte al cambiamento, a forza di tenere il collo chinato verso il basso, per osservare il telefono, verrà perso l’equilibrio della colonna vertebrale che assumerà una posizione a “C”, così da creare uno sforzo extra per poter sostenere la testa. Anche stare seduti davanti al pc porta ad assumere una posizione scorretta, il busto, anziché essere allineato ai fianchi, è posto in avanti e leggermente allungato. Dalla stessa compagnia Usa è stato progettato un prototipo tridimensionale che rappresenta come sarà il genere umano tra centinaia di anni: Mindy! I cambiamenti comprendono anche la mano che assumerà una forma “ad artiglio” e il gomito a 90°, come conseguenza dell’impugnatura del cellulare. Secondo le ricerche, Mindy nel 3000 avrà un cranio leggermente più spesso per proteggersi dalle radiazioni emesse dai dispositivi, mentre le dimensioni del cervello diminuiranno perché, secondo gli scienziati, avranno meno attività da svolgere. Un’altra conseguenza sarà la terza palpebra che servirà per contrastare la luce emessa dagli schermi e a proteggere da forti mal di testa. Tutto questo nuocerà anche alla salute mentale. La tecnologia ha benefici e aspetti negativi. Se è usata male porta a queste conseguenze… Impariamo ad usarla!!!

Classe 3ªB (Maddalena Bellucci, Anna Calzini, Sofia Carallo, Vittoria Chiuselli e Emma Donnanno)