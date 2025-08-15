Miniotas, il pilastro della Vuelle sotto canestro

Dopo aver annunciato mercoledì in conferenza stampa che il primo arrivo alla casella stranieri era vicino, a tambur battente la Vuelle ha ufficializzato ieri pomeriggio la prima presa, Regimantas Miniotas. E’ un lungo europeo, come si vociferava, lituano per la precisione: il che conferma la tradizione che vuole Dalla Salda particolarmente legato ai cestisti di questa nazionalità, dato che a Reggio Emilia aveva già ingaggiato Kaukenas e Olisevicius. L’accordo è biennale, con uscita unilaterale a favore del giocatore alla fine della prima stagione. Ala-pivot classe ‘96, 2.08, Miniotas approda a Pesaro dopo quattro anni nella massima serie del suo paese. Inizia la sua carriera nel 2014 con lo Zalgiris Kaunas, due anni dopo si trasferisce a Prienai dove resta fino al 2018 quando passa al Nevezis, squadra della sua città natale (Kedainiai). Prestazioni che nel 2020 gli valgono la chiamata degli spagnoli del Bilbao, con cui partecipa anche alla Champions League. Nel 21/22 torna allo Zalgiris dove vince la Coppa di Lituania e prende parte all’Eurolega. Dal 2022 veste la casacca dei Wolves di Vilnius, impegnato in Fiba Europe Cup ed Eurocup. Questo, grazie alla chiamata della Vuelle, sarà il suo primo approdo in Italia.

Miniotas, che ha vestito anche la maglia della Nazionale lituana, vincendo l’oro nel 2017 alle Universiadi di Taipei e l’argento agli Europei Under 20 in Finlandia, nel 2016, ha il vantaggio di non bruciare un visto grazie al suo status di comunitario e questo consentirà al club di tenerselo di scorta in caso di necessità, oltre ad accelerare il suo arrivo in città perché non deve passare da nessun consolato, come capita invece agli americani. Dovrebbe arrivare a Pesaro entro il week-end, al massimo nei primi giorni della settimana prossima per cui, se tutto fila liscio, potrebbe esordire al torneo di Riccione, se non il 21 agosto, almeno il 23 sera con la Fortitudo.

"Ci darà versatilità nel reparto lunghi, essendo in grado di ricoprire entrambe le posizioni di 4 e di 5 – sottolinea il ds Nicola Egidio, che ha molti meriti in questa trattativa -. La sua capacità di attaccare l’area in maniera dinamica e di giocare spalle a canestro, unita a delle buone doti da passatore e a una notevole comprensione del gioco, ci consentirà di avere un punto di riferimento interno significativo. Andiamo, inoltre, ad aggiungere solidità ed esperienza con un profilo internazionale". Mentre il giocatore saluta così la tifoseria biancorossa: "Sono entusiasta di arrivare in questo club, pronto a lavorare duro e dare il massimo per questa maglia. Forza Pesaro!". L’ultimo lituano in casa Vuelle, Mareks Mejeris, ha lasciato gran bei ricordi, ora tocca a Miniotas fare la sua parte. Mentre lo staff tecnico ora deve decidere come proseguire: se con un piccolo, e in questo caso Jacob Pullen resta il preferito, o con un altro lungo. Ma, vista la capacità di Miniotas di coprire due ruoli, la bilancia sembra pesare per un esterno americano con molti punti nelle mani ed un lungo italiano da trovare "con un po’ di fantasia" come ama dire il diesse Egidio. La caccia è ripartita.

Elisabetta Ferri