Ministri al ’Charlie’. Zona mare blindata. Strade presidiate, in mare la motovedetta

Il ministro e vice premier Matteo Salvini deve avere doti da veggente perché sul palco dell’ultimo piano dell’hotel Charlie, risponde a chi, passando per la piazza e vedendo un ‘esercito’ schierato, aveva pronunciato: "Ma perché non li mandano tutti al parco Miralfiore a fare una bella pulizia?". E Salvini dal palco ha prontamente risposto, per un singolare caso di telepatia: "Mandiamo gli agenti al Miralfiore per liberarlo dagli spacciatori".

Una Pesaro blindata quella che ha visto per la prima volta nella sua storia 4 ministri della Repubblica in un colpo solo: mancava solamente Giancarlo Giorgetti che qualcuno dava in arrivo tra le forze dell’ordine, ma che i vertici della Lega hanno smentito. Giorgetti ha fatto il suo intervento in collegamento. Presenti invece, oltre a Matteo Salvini, Alessandra Locatelli (Disabilità), Roberto Calderoli (Affari regionali) e Giuseppe Valditara (Istruzione).

In totale per questo evento sono stati mobilitati oltre cento uomini senza contare le scorte. Zona mare blindata con camionette della polizia in ogni incrocio o comunque presidiate tutte le strade di accesso a viale Trieste. Divieto di parcheggio in tutta l’area attorno all’hotel Charlie che ha visto arrivare le forze dell’ordine, per i controlli, intorno alle 15. Controllati tutti i presenti e bloccati gli ascensori diretti al sesto piano. E nel tratto di mare davanti al Charlie una motovedetta della Capitaneria ha pattugliato le acque in continuazione fino alla fine degli interventi dei vari ministri.

Un servizio d’ordine al di là dell’immaginazione anche perché alla Palla era in corso anche una manifestazione in favore della Palestina per cui viale Trieste è rimasta interdetta dall’innesto con viale della Repubblica. Le camionette della polizia schierate ad ogni innesto stradale compresa via Ninchi che va a sfociare al Moletto. Entrata dell’hotel Charlie monitorata con il controllo di tutti quelli che entravano e tanti agenti in borghese. Divieto di sosta per tutti in viale Trento, viale Marconi e viale Leonardo Da Vinci. Uno schieramento che ha coinvolto anche Carabinieri e Guardia di Finanza. Il giorno di Mirco Carloni presidente della commissione Agricoltura della Camera. Perché è stato lui a mostrare i ‘muscoli’ portando in città praticamente un terzo del consiglio dei ministri. Sala del Charlie piena come un uovo per questo incontro dopodiché sono finiti tutti sotto il regno di Mirco Carloni perché sono andati tutti quanti a cena al Club Nautico dopodiché due ministri – ma non sono stati resi noti i nomi – si sono fermati a dormire all’hotel Garden della Renco e location dell’altro ristorante della famiglia Carloni, il "Gioachino". m.g.