Minoranza consiliare incalza il sindaco sul bilancio comunale

La minoranza del gruppo consiliare Urbania AlternAttiva incalza il sindaco Ciccolini sui temi del bilancio: "La Giunta naviga a vista: che fine faranno i fondi accantonati per la piazza? La maggioranza guidata dal sindaco Ciccolini continua a mostrare una preoccupante mancanza di visione strategica per la nostra città. Con i fondi recentemente stanziati dalla Regione Marche, grazie all’impegno del presidente Francesco Acquaroli e della Giunta regionale, si liberano finalmente le risorse che la precedente amministrazione aveva accantonato per il rifacimento della piazza. Tuttavia, resta una domanda cruciale: che fine faranno questi soldi? Abbiamo sollevato questa questione in commissione bilancio, ma non abbiamo ricevuto risposte chiare e concrete".

"È fondamentale che la Giunta comunale chiarisca le sue intenzioni e presenti un piano dettagliato sugli investimenti necessari per Urbania. La nostra città ha bisogno di programmazione e interventi mirati, non di improvvisazioni".

Durante il Consiglio Comunale di giovedì scorso, la minoranza si è astenuta dalla votazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio: "La nostra astensione – continuano da Urbania AlternAttiva – rappresenta un segnale di disagio e un appello alla maggioranza per un cambio di rotta. Chiediamo un maggiore coinvolgimento della minoranza nelle decisioni strategiche e, soprattutto, una maggiore trasparenza da parte del sindaco e dell’assessore competente. I cittadini di Urbania hanno il diritto di sapere come verranno utilizzate le risorse del Comune e di essere informati in modo puntuale e trasparente. La mancanza di risposte e di progettualità dimostra quanto il sindaco e la sua giunta siano distanti dalla realtà e dai bisogni concreti della comunità, proprio come avviene sul tema della sicurezza, un’altra questione su cui non si vedono azioni concrete. Auspichiamo che la giunta Ciccolini comprenda l’urgenza di pianificare gli investimenti necessari per il futuro di Urbania e che si apra a un dialogo costruttivo con il gruppo di minoranza. La città merita un’amministrazione che metta al centro gli interessi della comunità e che sappia guardare oltre l’orizzonte immediato".

Andrea Angelini