Minoranza interroga sul caso Riceci

Riceci sarà uno di quei temi su cui si giocherà la campagna elettorale di Urbino, anche se il sito si trova nel Comune di Petriano. Questo anche alla luce delle ultime audizioni alla Camera. Tanto è che il gruppo consiliare ducale di Pd e Viva Urbino chiederà, domani con una interrogazione in assise, le dimissioni dalla maggioranza del gruppo di Forza Italia "dopo le dichiarazioni del sindaco", come avvenuto in Provincia. A intervenire il Comitato del Montefeltro di Italia Viva, "convintamente parte della coalizione a sostegno del candidato sindaco Federico Scaramucci, ritiene doveroso in questi giorni esprimere la sua contrarietà al progetto di discarica sul sito di Riceci. Il nostro è un no netto, fermo e convinto – scrive il presidente di Italia Viva Urbino, Lucio Venerucci –. Quello dello smaltimento dei rifiuti è un tema attuale a cui va trovata una soluzione ma crediamo che ci siano ad oggi strade più moderne, da realizzare non al centro del verde ma ad esempio in una zona industriale. Sarebbe auspicabile un turnover nella governance di Marche Multiservizi, che ha lo stesso amministraotre da 20 anni, nell’ottica di un cambio di visione rispetto alla destinazione della corposa quantità di utili realizzati annualmente che potrebbero essere anche reinvestiti per il miglioramento complessivo dei servizi e la riduzione del loro costo".

"La sensazione è che tutti i personaggi siano coinvolti e cerchino di occultare e scaricare le responsabilità gli uni sugli altri – dicono da Sinsitra per Urbino –. I misteri su Riceci invece che dipanarsi si infittiscono. Come mai Mms, una delle più importanti società della Regione Marche, era così distratta, tanto da farsi soffiare un “affaire“ come quello della discarica di Riceci da una minuscola e sconosciuta azienda sammarinese che, era di pubblico dominio, aveva da tempo avviato l’acquisto dei terreni? Perché il sindaco di Petriano e Mazzoli, una volta a conoscenza, non ne hanno subito informato i vertici di Mms per contrastare – proseguono –. Tiviroli ha liquidato le affermazioni dell‘assessore regionale Aguzzi sostenendo che il Piano Regionale dei Rifiuti è un semplice atto amministrativo mentre Mms avrebbe seguito quanto disposto dalle leggi nazionali sui rifiuti. Come mai i membri del Cda di Mms e l’assemblea dei sindaci, chiamati a votare per istituire la discarica a Riceci prima hanno votato a favore, in tutti i passaggi amministrativi, e dopo la protesta della gente l’hanno ritirata senza che ci siano stati recessi di deleghe, tranne il caso di Mazzoli, che è stato sostituito dal presidente della Provincia? Che fine faranno, se la discarica non si farà, i 2 milioni e 900 mila euro più i 500 mila di aumento di capitale?".

Francesco Pierucci