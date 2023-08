"Mio nipote discriminato per la pelle" Il racconto di un nonno pesarese

"E’ stato razzismo o maleducazione o disprezzo o ignoranza?". L’ingegner Paolo Gaio, pesarese da decenni trapiantato in Belgio per lavoro ma con radici e rapporti cittadini sempre ben saldi, parla con calma e tranquillità di quanto accaduto due giorni fa alla stazione ferroviaria di Pesaro a un suo nipote di origine senegalese e quindi "nero nero", dice sorridendo. "Per la privacy – continua – il suo nome inizia per M. ed è il primo figlio, adottato, dei quattro di mia figlia che vive a Parigi. Quasi trentenne, M. è nato in Senegal, cresciuto a Parigi, ha due lauree conseguite alla Sorbona e due mattine fa, terminate le vacanze a Pesaro, aspettava alla stazione il treno per Bologna, alla cui università, alcuni anni fa, aveva frequentato l’Erasmus. È stato fermato dalla polizia che gli ha chiesto i documenti – racconta l’ingegner Gaio –, M. ha fatto vedere la sua carta d’identità – ovviamente francese – e gli è stato chiesto come poteva dimostrare che il documento fosse “vero“. Non avendo con sé altri documenti la polizia ha calmamente cominciato ad armeggiare con il proprio portatile".

Intanto il tempo passava e, prosegue Gaio, "M. temeva di perdere il treno e borbottava con se stesso. Al che il poliziotto gli ha detto, testuale, che “se alla tua età parli da solo è meglio che tu vada a farti curare“". Alla fine M. è riuscito comunque a prendere il treno e partire per Bologna dopo aver telefonato alla madre piuttosto dispiaciuto per quanto gli era successo. "Ho ritenuto giusto far conoscere questo fatto capitato a mio nipote – commenta il "nonno" Gaio – perché secondo me dimostra che in questa città le cose non sono poi del tutto cambiate rispetto a come erano anni fa". E probabilmente fa riferimento ad altre occasioni di disagio che suo nipote M, senegalese di pelle nera, aveva dovuto affrontare anche da ragazzo quando gli capitava di soggiornare in città a casa dei nonni. Solo un controllo di polizia troppo serrato? Paolo Gaio non ne è del tutto convinto e il nipote M. ancora meno.

f. b.