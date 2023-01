"Mio padre fuggì da Buchenwald Sfidò la morte per ritrovare la vita"

"Mio padre si è salvato perché ha avuto il coraggio di fuggire, sfidando la morte". Sono le parole di Domenico Truffelli, figlio di Antonio Truffelli, militare deportato il 9 settembre 1943 sul fronte jugoslavo ed internato nel campo di concentramento di Buchenwald, in Germania: "Lui mi raccontava sempre, quando ero piccolo, che, siccome era molto forte, l’avevano messo a costruire i carri armati per l’esercito tedesco, nella fabbrica situata all’interno del campo di concentramento. Mio padre svolgeva più mansioni, perché era anche contadino e tornitore. Un giorno, assieme a due suoi compagni, prese e scavò un buco sotto la recinzione e fuggì da quell’orrore, pochi giorni prima dell’armistizio. A pensarci, se l’avessimo ascoltato di più, sarebbe stato meglio, avremmo veramente capito quello che ha provato". Ieri, in Prefettura, si è tenuta la cerimonia commemorativa in onore dei deportati della provincia di Pesaro e Urbino, che hanno vissuto gli orrori dei campi di lavoro e di sterminio come prigionieri di guerra. Quattro sono stati gli uomini celebrati con medaglie alla memoria: Alfredo Guidi di Petriano, Mario Isotti di Fano, Ugo Tamburini di Pesaro e Antonio Truffelli di Cagli. A ricevere le medaglie d’onore, i figli e i nipoti: "Purtroppo, Ugo, dentro...