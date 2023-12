"Mio padre, Mario Del Monaco"

di Claudio Salvi

Assieme a Renata Tebaldi è stato la voce più illustre di Pesaro. Al tenore Mario Del Monaco, famoso nei sei continenti, voce ineguagliabile con oltre 2.400 recite (427 volte nell’Otello di Verdi), una trentina di dischi, 10 film e altrettante onorificenze è dedicato il concerto di venerdì (ore 21), nella Sala della Repubblica del teatro Rossini. Sul palco Daniela d’Arminio (soprano), Gianni Mongiardino e Alessandro Moccia (tenori), Riccardo Maria Ricci (pianoforte). Presenterà Francesca Sassu. Qualche nota biografica serve a inquadrare lo spessore dell’artista.

Considerato uno dei più rappresentativi e popolari tenori degli anni Cinquanta e Sessanta, riconosciuto come uno dei maggiori interpreti di Otello del XX secolo e come un inevitabile termine di confronto per tutti gli interpreti successivi. Il suo fu un personaggio scuro e violento, ricco di un’impetuosa drammaticità spesso elettrizzante. Dotato di una voce scura e di rara potenza, tipica di tenore drammatico, con inflessioni a tratti quasi baritonali, ma luminosa e facile anche nel registro superiore. Mario Del Monaco, studente presso l’allora Liceo Musicale Gioachino Rossini di Pesaro, ora Conservatorio Gioachino Rossini. Il cantante debuttò nel 1939 a Cagli in Cavalleria Rusticana e le sue spoglie riposano nel cimitero di Pesaro.

Al concerto sarà presente Claudio Del Monaco, figlio del cantante, che è stato direttore artistico dell’Opera nazionale di Belgrado e consigliere del Ministero della cultura serba. "Devo ringraziare molte persone: il sindaco Ricci, il vicesindaco Vimini, il direttore di Amat Santini. Grazie a loro ci sarà questo concerto in memoria di mio padre".

Che ricordo ha di Mario Del Monaco cantante?

"Un grande professionista. E un perfezionista. Studiava continuamente, non si accontentava del successo, voleva migliorare continuamente. Era esigente soprattutto con sé stesso. Pensi che sotto recite non usciva mai dalla camera per non prendere raffreddori o mal di gola. Sacrifici inimmaginabili oggi"

E come padre?

"Era severo nella vita come in teatro ma al tempo stesso sapeva essere buono e generoso. Ho un ricordo molto affettuoso soprattutto quando mi portò con lui in tournée".

E il suo legame con Pesaro?

"Fortissimo, mi creda. Qui non solo aveva studiato (con il grande Arturo Melocchi), ma aveva trascorso gli anni più belli, quelli della gioventù. E il suo legame con la città è rimasto intatto: il suo pensiero correva spesso a quella che considerava la sua città; da dove tutto era partito".