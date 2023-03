"Mio padre tra povertà e patologie E’ senza lavoro, qualcuno ci aiuti"

E’ il grido di allarme di una figlia per aiutare il padre. Che ha 62 anni, diverse, e gravi, patologie, non ha lavoro, e ha davanti a sé un futuro senza nessuna entrata finanziaria che possa aiutarlo a integrare i 4mila euro che si trova sul conto corrente, attualmente. L’uomo abita nel Comune di Montecalvo. Ecco cosa dice la figlia, Jessica Servidio. "Ho chiesto aiuto a tutti gli enti cui potevo rivolgermi. Cisl di Pesaro, assistente sociale del comune di Montecalvo e sindaco, Donatella Paganelli, che mi hanno rimandato ai buoni bollette (cioè , il Comune paga le bollette per l’uomo ndr). L’azienda in cui lavorava mio padre è fallita nel 2020, lui ha percepito la Naspi per due anni. Nel frattempo ha avuto un ictus. Sopravvive, tra ulteriori problemi di salute fisica che si aggravano. In realtà avrebbe problemi di natura psichiatrica da anni, questi ultimi aggravatisi col Covid, da nessuno presi in carico perché lui non vuole, ma che mi hanno costretto ad andarmene dalla casa che condividevo con lui. Sono una psicologa clinica ed ero riuscita ad ottenere un primo appuntamento da uno psichiatra di Pesaro che mi confermò le stesse mie ipotesi diagnostiche, ma che a poco servono se il paziente non prosegue nell’iter diagnostico e non collabora. Così, la diagnosi certificata non è stato possibile farla".

"Torniamo al lato economico: chiede pensione anticipata per invalidità, questa è presente ma non raggiunge il 75% e gli viene negata. Presenta ricorso per rifiuto di pensione anticipata, oramai quasi un anno fa, ad oggi non abbiano risposta dall’Inps.

Decide di provare col reddito di cittadinanza, nel frattempo la Naspi è finita, allo stato attuale ha 4.000 euro circa di disponibilità sul conto corrente. Ottiene un Isee ordinario, sempre per poter procedere con la richiesta di reddito di cittadinanza, di 9.031,60€. Ci dicono essere troppo alto".

"Gli viene proposto di procedere con Isee corrente, si presenta il 14 febbraio al Caf della Cisl di Pesaro, dopo una serie di calcoli, anche l’Isee corrente non fotografa una decrescita di almeno il 25% rispetto all’ordinario. Ma non gli rilasciano alcun foglio". "Mio padre non avendo raggiunto i 63 anni non può ancora far richiesta di Ape sociale (l’anticipo della pensione, ndr). Ecco, siamo a febbraio 2023. Mio padre, con 4.000 euro sul conto e senza una prospettiva di entrata per l’intero anno, per lo Stato italiano è invitato ad andare incontro a povertà estrema in attesa del 2024? In attesa che i conteggi di Isee e altre pratiche decrescano al livello necessario affinché una sopravvivenza gli sia concessa? Non può avere una entrata minima fissa, per vivere?".

"Ah, è stato invitato a tornare nuovamente a lavoro quando non avendo un titolo di studio può fare solo l’operaio per 8 ore al giorno quando a malapena si rifà il letto la mattina e si sveglia con palpitazioni e arti addormentati. Spero che qualcosa si muova". Il sindaco di Montecalvo, contattato ieri dal “Carlino“, ha detto che stanno analizzando il caso, "vediamo cosa si potrà fare".

ale. maz.