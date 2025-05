“Miopia“, primi ciak per il thriller girato a Pesaro

Stanno girando un film a Pesaro. Si chiama "Miopia - le identità nascoste" ed è un thriller. "Ho scelto Pesaro perché è la mia città. Ci sono nato e ci vivo. E ci tengo a pubblicizzarla il più possibile. E quale miglior occasione di un film che parteciperà ai festival più importanti e poi sarà proiettato nelle sale cinematografiche e infine nei canali Rai".

A parlare è Roberto Siepi, il produttore, pesarese, che con la sua Moviestar Production ha dato il via al ciak. La regìa è di Rocco Mortelliti e un nutrito numero di attori pesaresi e marchigiani come Rebecca Liberati, Alessandro Gimelli, Lorena Mombello e Francesca Guidi. I protagonisti sono invece Pio Stellaccio, Caterina Rossi, Gabriele Cirilli, Massimo Wertmuller, Francesca Rettondini, Roberto Siepi. Il film è In collaborazione con Marche Film Commission, Raicinema, App Movie, Eddy Video, Anno404 e Comune di Pesaro.

Le riprese, iniziate l’8, saranno tutte in città fino al 7 giugno. I luoghi dove si gira sono Piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro), Musei Civici, Prefettura, Piazza del Popolo, Baia Flaminia, Tribunale, Interquartieri, Corso XI settembre e altre strade del centro storico e Galantara.

