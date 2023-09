Miralfiore ai giovani. Ora Legambiente punta sugli studenti per far rinascere il parco

Un progetto per far tornare a respirare il polmone verde della città lasciandosi alle spalle la microcriminalità che, fino ad oggi, l’ha fatta da padrona in quei 23 ettari di verde a metà tra il centro storico e l’interquartieri. È questo l’obiettivo che Legambiente, dopo un confronto con la regione Marche, ha deciso di porsi anche per la città di Pesaro con particolare attenzione al Parco Miralfiore e alle sue prospettive future.

"Riteniamo che il Parco, dopo 30 anni dalla sua costituzione, debba essere ripensato nelle sue funzioni, nella sua organizzazione ed assolvere ad un compito diverso – spiega la presidente di Legambiente Rosalia Cipolletta -. Oggi il tema deve essere quello di rafforzare questo patrimonio, collegarlo ad altri luoghi altrettanto importanti della città e ragionare su come possiamo agire perché diventino spazi in cui la comunità cittadina possa riconoscersi, ponendo sullo stesso piano natura e cultura, considerandoli inscindibili per l’arte del vivere".

Il progetto, su cui però ancora Legambiente sta lavorando, vede già interessati diversi soggetti; dai giovani studenti dell’istituto Mengaroni a quelli del Cecchi che attualmente stanno progettando iniziative ed eventi di ogni tipo che possano contribuire al maggior utilizzo di tipo conviviale del Miralfiore: "Abbiamo chiesto la partecipazione dei giovani – spiega ancora Cipolletta – perché desideriamo che, proprio loro, riprendano a vivere il parco appieno attraverso lo sport, le iniziative ludiche e culturali".

"Siamo aperti – continua Cipolletta – a qualsiasi tipo di idea purché rispetti l’obiettivo principale: far vivere il Parco dai giovani, dai cittadini e renderlo un punto importante della via sociale della città".

Accoglie la richiesta l’assessore Enzo Belloni che parla del Miralfiore come un Parco che, dopo tante polemiche, è riuscito negli ultimi periodi a "rinascere grazie ad un grande lavoro fatto sul tema della sicurezza con le forze dell’ordine sulla microcriminalità che era presente nel luogo. Un parco più sicuro è un parco più bello che da spazio a tutte le sensibilità. Sicuramente – aggiunge Belloni – ci sarà tempo per iniziative ed eventi anche in vista del 2024 con l’importante appuntamento di Capitale della cultura che, grazie al tema della natura, trova perfetta casa qui". Tra le iniziative indirizzate al Miralfiore prosegue anche il progetto "Ossigeno", seguito dall’assessora Camilla Murgia.