Miralfiore: allo studio chiusura di notte

Parco Miralfiore e problemi annessi sempre al centro dell’interesse della Prefettura. Tanto che ieri si è tenuto un Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica dedicato al caso, presieduto dal Prefetto Emanuela Saveria Greco cui hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, i rappresentanti del Comune di Pesaro, il Direttore Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e il dirigente Ambito Territoriale 1 di Pesaro.

"Nel corso della riunione – si legge in una nota della Prefettura – si è preso atto dei positivi risultati conseguiti con i servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore, d’intesa con le altre Forze di polizia e con la Polizia locale e sono state condivise con il Comune ulteriori iniziative volte a rendere più sicuro il Parco Miralfiore. Tra esse l’implementazione del sistema di videosorveglianza, che il Comune di Pesaro aveva già in programma, lo studio per la chiusura del Parco nelle ore notturne e le iniziative per una maggiore fruibilità, da parte dei cittadini, del così detto “boschetto”. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale ha assicurato la propria disponibilità per la realizzazione di un progetto volto a una mirata informazione sui danni derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti e alla prevenzione del loro uso da parte, soprattutto, dei più giovani."