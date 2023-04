"Miralfiore, assurdo abbattere altri 26 alberi L’amministrazione riveda il progetto ’Sprint’"

Il parco Miralfiore torna terreno di scontro, tra ambientalisti e Comune. "Gruppozero", e altre due associazioni ambientaliste, accusano "il Comune di voler abbattere 26 alberi inutilmente, adottando un progetto che prevede all’interno del bosco storico una piazza (?) ed un tracciato ciclo-pedonale che ignora i sentieri esistenti, il cui utilizzo potrebbe invece scongiurare incomprensibili sacrifici". Questa è l’accusa contenuta in una nota di Gruppozero, assieme a Lupus in Fabula e ‘Voce del miralfiore’. La nota prende spunto dal progetto "Sprint" del Comune, che prevede di realizzare tra l’altro il ponte ciclopedonale sul Foglia. Ma, dicono le associazioni, "constatato il numero e la consistenza degli alberi già abbattuti all’interno del Parco XXV Aprile, nonché quelli che il progetto esecutivo prevede di eliminare, è evidente che la progettazione non abbia tenuto in considerazione la possibilità di salvare alberi adulti esistenti, molti dei quali tutelati". "Infatti, dagli stessi documenti risulta che l’intervento presupponga l’abbattimento di 140 alberi adulti, contro i 96 dichiarati nella relazione descrittiva, dei quali 114 nel parco XXV Aprile e 26 all’interno del bosco storico del Miralfiore. E risulta stridente l’assenza di Aspes, ente legittimato alla tutela del verde, al tavolo della conferenza dei servizi". "In questo scenario - conclude la nota – è irrilevante che i 140 alberi abbattuti possano essere sostituiti da 118 nuove pianticelle. Il criterio della compensazione numerica non può essere più accettabile, in quanto comporta un sistematico decadimento delle vitali funzioni svolte dagli alberi. Per questo, chiediamo di ri-modulare il progetto esecutivo affinché sia possibile scongiurare inutili sacrifici di alberi".