Pesaro, il Miralfiore che divide. Belloni apre il parco ‘segreto’. Gli ambientalisti chiamano il 112

Le famiglie alla scoperta del parco segreto

Pesaro, 6 marzo 2023 – Tutti in fila ieri mattina al parco Miralfiore per entrare nella zona umida, dove si accede in silenzio e in piccoli gruppi per non disturbare gli uccelli che nidificano. L’idea di aprire i cancelli in questa area, lato fiume Foglia, che si estende per 3 ettari dei 20 che formano il parco, è stata dell’assessore Enzo Belloni che ha voluto far arrivare più gente possibile nel parco ’segreto’, suscitando però le ire di molti ambientalisti che hanno chiamato i carabinieri forestali per fermare l’intrusione: "E’ vietato dallo stesso Comune fare quello che ha deciso Belloni. Non si entra in quella zona umida e di alto valore scientifico come se si andasse al luna park – dice un ambientalista di lungo corso come Flavio Angelini – il rischio è che tante specie di uccelli abbandonino i nidi facendo svanire la riproduzione. E’ una follia quella di Belloni. Nel sito del Comune viene riportato che le visite in questa area protetta vanno fatte in piccolissimi gruppi e con guide esperte capaci di limitare al massimo il disturbo alle specie che nidificano. Stamattina invece c’è stato un assalto, senza alcuna guida esperta al seguito, alla presenza di personale della protezione civile che ovviamente non sa nulla di botanica o di ornitologia. Per questo abbiamo chiamato i carabinieri forestali, i quali sono venuti rimanendo venti minuti per poi andarsene. Non so cosa faranno ma noi avevamo il dovere di segnalare questi comportamenti da Attila".

Enzo Belloni non ci sta: "Mi trovo sempre quei due o tre che contestano tutto ma che non li vedo mai a dare una mano per far conoscere a tutti il parco Miralfiore. Abbiamo aperto al pubblico una porzione dell’area umida, dove non ci sono nidificazioni in atto, per consentire a grandi e bambini di vedere il loro parco e la bellezze degli animali che lo popolano. Alcuni cittadini hanno rilasciato i loro pesciolini nei tre laghetti. E’ stata una iniziativa che replicheremo ogni prima domenica del mese in concomitanza con l’iniziativa Miraviglia- mercanti in gioco, che si svolge già al parco. Mi dispiace ma non scendo a compromessi con questi ambientalisti che vorrebbero impedire tutto. Abbiamo fatto entrare le persone a gruppi di quindici, con i volontari della protezione civile ad accompagnarli, senza la presenza di cani al seguito che spaventerebbero gli animali. E’ stata una meraviglia vedere famiglie intere entusiaste della bellezza che circonda Pesaro. Il 90 per cento dei nostri concittadini non conosce la zona più preziosa del parco. E’ tempo di rimediare a questo ritardo, con o senza il consenso degli ambientalisti estremisti".