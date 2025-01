Miralfiore, è ancora scontro. La coordinatrice della Consulta:: "Ennesimo e inutile scempio"

Parlano di "ennesimo scempio" e di "inutile sacrificio", la coordinatrice della Consulta della Sostenibilità, Giulia Galli e il referente di Verde e Miralfiore, Flavio Angelini, in merito agli ultimi interventi di manutenzione del verde effettuati nel parco qualche settimana fa. "Esprimiamo la nostra più totale e ferma contrarietà nei confronti dell’azzeramento del sottobosco, avvenuto sul perimetro del Miralfiore, a confine con le vie Cimarosa e Solferino ed anche con diversi alberi abbattuti nell’area esterna, quella adiacente alla ex casa colonica, ora parcheggio – dicono Galli ed Angelini –. Un sacrificio che oltre ad essere assolutamente dannoso per la salute del parco e dei cittadini, risulta totalmente inefficace rispetto alla sicurezza". Secondo le due organizzazioni, "anziché affrontare il tema della sicurezza in modo strutturale, si interviene tagliando alberi e sottobosco per infondere nei cittadini una percezione di sicurezza, nella totale assenza di un supporto tecnico-scientifico qualificato".

E aggiungono: "Le associazioni ambientaliste hanno formulato, nel corso degli anni, idee e proposte capaci di conciliare la sicurezza nel parco con la tutela della vegetazionale: contributi che, nonostante le promesse, sono rimasti sistematicamente ignorati. La recente attivazione della "Consulta della Sostenibilità", da parte della pubblica amministrazione, si era prefissa di agevolare un dialogo costruttivo con le organizzazioni aderenti, ma si ha la netta sensazione che nulla sia cambiato".

Per questo le associazioni hanno inviato una richiesta al sindaco e alle assessore Della Dora, Mengucci e Conti per una convocazione urgente della Consulta con un ordine del giorno in cui si chiede: "chi sono i soggetti che decidono gli interventi all’interno del Parco Miralfiore? Esiste un piano di gestione programmatico del Parco che permetta l’abbandono di interventi spot, privi di competenza quanto dannosi? E’ inoltre intenzione di questa amministrazione definire un "piano della sicurezza" organico che eviti, anche in questo caso, interventi controproducenti?". In attesa dell’incontro – concludono Galli ed Angelini - si ribadisce l’importanza di coinvolgere tutte le associazioni che all’interno della Consulta si occupano di tale materia, nella progettualità che riguardi un bene così prezioso come il Parco Miralfiore".

