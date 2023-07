Miralfiore, incanto sotto il tendone Dalla giocoleria al mondo delle fiabe

Stupor circus propone tre spettacoli per lunedì e martedì. Nell’arena del parco Miralfiore, Andrea Farnetani e Antonio Collucci offrono alle 19.30 Menù del giorno, uno spettacolo della Compagnia Bellavita di giocoleria comica per immergersi nell’atmosfera tipica di una trattoria italiana. Numeri di abilità e scenette si susseguono come le portate di un pasto, per incuriosire e ‘abbuffare’ di emozioni il pubblico. Domani alle 21 Stupor Circus prosegue allo chapiteau con Simone Romanò e il suo Hop-Hop, uno spettacolo basato sulle arti circensi come la giocoleria, sul gioco di clown e sull’interazione con il pubblico, unite a una coinvolgente interazione con lo spettatore. Movimenti del corpo e comunicazione non verbale creano un forte sentimento empatico permettendo al pubblico di entrare in relazione con l’artista e il suo mondo immaginario.

L’11 luglio, dopo Menù del giorno, allo 21 ad attendere il pubblico nello chapiteau è Gretel di Clara Storti, un progetto che indaga l’universo delle fiabe, la semplicità di narrazione e i piccoli segni magici o poetici che queste contengono. La suggestione di partenza è Hansel e Gretel, il perdersi in un luogo, un percorso rischioso e il tentativo eroico e quotidiano di superare il dramma. Un quadrato, tanti piccoli oggetti: un vassoio, una teiera, un prato all’inglese, un comodino. Poi Fritz e Oscar, silenziosi coinquilini in una minuscola casa.