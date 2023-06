Miralfiore, l’orgoglio e la ferita

Alessandro Mazzanti

Un rebus complicato, il parco Miralfiore. Allo stesso tempo orgoglio e ferita di questa città. Da una decina di anni è il luogo dello spaccio, quasi sempre fatto da extracomunitari richiedenti asilo, che usano il parco come rifugio, perché lì, grazie al bosco, è facile nascondere se stessi e la droga. Eppure il parco è un luogo in cui, e per fortuna, ancora non è successo mai nulla di grave. Al massimo (rifacendosi alle cronache più recenti): qualche lite tra pusher, una ragazzina picchiata ma che ha lasciato subito dopo il pronto soccorso con le sue gambe, qualche rapina, poche. Ma le proteste e polemiche, quelle sì, e tante.