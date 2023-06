Miralfiore, parco conteso "Troppi gli scempi fatti"

Se l’obiettivo era quello di far sentire la "voce del Miralfiore", la serata a Palazzo Montani Antaldi, organizzata dalle associazioni ambientaliste e dedicata alla storia del grande parco, è servita soprattutto a rilanciare concetti semplici. A cominciare dalle parole dell’ex sindaco Oriano Giovanelli, lucido come sempre: "Non accetterò mai l’idea che il Miralfiore sia un’occasione perduta. Lo dobbiamo dire chiaramente: il parco c’è e non è un risultato secondario dopo oltre vent’anni". In realtà la riunione è servita per rilanciare la necessità della presenza di un movimento ambientalista più vivace. Capace di ricordare come si è arrivati al salvataggio di più di 20 ettari di verde, con un bosco storico e un parco pieno di verde: "La serata è stata un’occasione da non perdere per riflettere compiutamente su quanto accaduto e su quello che le associazioni hanno conquistato", ha detto Andrea Fazi, nel ricordare la battaglia degli anni Ottanta e Novanta. "Possiamo discutere della gestione, delle modalità di manutenzione – ha ricordato Giovanelli – ma il parco c’è. E sicuramente è un elemento positivo su cui costruire più che un ragionamento. Non è certo questa un’occasione perduta".

Da questo punto di vista ha ragione “La voce del Miralfiore“: "Il nostro – dice Giulia Galli – non è solo un parco urbano ma è molto di più: rappresenta un’idea di armonia ritrovata tra uomo e natura". Rispetto alla quale però c’è da lanciare un allarme: "Dal 2020 con la gestione diretta del Comune qualcosa è cambiato: troppi interventi estemporanei nella gestione. Veri scempi effettuati sotto i nostri occhi: lo sfalcio dell’erba alta che era un valore di conservazione trasformato in un disastro causato da mancanza di conoscenza. La nostra rinnovata ricerca di un dialogo – sottolinea Galli – è rimasta senza risposta, nonostante le 1200 firme raccolte". "Gli interventi di manutenzione operati in questi ultimi anni, giustificati dall’assessore al Verde – dice Gruppo0 con l’architetto Lazzari – sono fatti senza criterio, necessari per combattere lo spaccio nel parco che è l’1% di quello che si spaccia in città. Intanto così si è devastato il parco senza ottenere nessun risultato concreto. La sicurezza si può raggiungere cercando di incrementare la presenza giornaliera all’interno del parco di persone. Un intervento strutturale – concludono gli ambientalisti – è quello che porta gente al parco attraverso una presenza capillare di persone". Nel dibattito sono intervenuti i progettisti Clara Tarca e Achille Paianini, l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti e il moderatore Lorenzo Furlani. Il prossimo passaggio sarà la discussione del progetto ambientale del professor Aldo Salbitano dell’Università di Sassari.

Luigi Luminati