Miralteatro d’Estate al via con Maria Antonietta

Mercoledì 19 luglio con il concerto di Maria Antonietta prende avvio alle 21,15 al Parco Miralfiore di Pesaro "Miralteatro d’Estate", rassegna di teatro e musica che nasce dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e Amat. Cantautrice eclettica, Maria Antonietta è una delle voci più amate dell’alternative italiano e giunge a Pesaro, sua città natale, con "La tigre assenza" dal nome del nuovo album. Dieci brani intensi per questo disco che segue il precedente a 5 anni di distanza e contiene i due singoli "Arrivederci" uscito a gennaio e "Per le ragazze come me" realizzato con la collaborazione di Laila Al Habash, sangue romano e palestinese, già una delle grandi promesse della scena italiana, e altri 8 brani inediti. Con questo album Maria Antonietta abbraccia i suoi fantasmi, anche se sono feroci. "I miei mi hanno fatta a pezzi, ma adesso sono tornata intera per farli stare zitti per sempre", racconta. Il titolo prede spunto dall’omonima poesia di Cristina Campo, una poesia sul dolore e sulla memoria. L’assenza insegue, accompagna, ma non è una compagnia dolce e consolatoria, al contrario, è ingombrante e feroce come una tigre pronta in ogni istante ad aggredirci. Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, è una cantautrice nata a Pesaro nel 1987. Esordisce in Italia nel 2012 con l’album "Maria Antonietta", prodotto da Dario Brunori, seguito da "Sassi" (2014) e "Deluderti" (2018). Laureata in Storia dell’arte, ha dedicato una serie di reading alla creatività femminile e alle sue poetesse del cuore. Nel 2021 è la conduttrice di una serie di Sky Original da titolo "Sacra bellezza - Storie di santi e reliquie sul mondo dell’arte sacra".

b.t.