Miralteatro d'Estate, Festival Organistico e Giocolandia, Ecco Cosa Fare Oggi a Pesaro e Provincia

Cosa fare oggi

a Pesaro e provincia

Pesaro

Con il concerto di Maria Antonietta, alle 21,15, al via al Miralfiore "Miralteatro d’Estate", teatro e musica.

Terzo appuntamento, alle 21,15, con il Festival Organistico internazionale dei Vespri d’organo a Cristo Re. Le note dell’organo Mascioni risuoneranno grazie all’artista tedesco Otto Kramer.

L’attrice Franca Mercantini, alle 21, porta in scena: "Tutt insiem in allegria" al parco di largo Brenta a Cattabrighe.

Nella pista polivalente di Villa Betti, alle 21, serata con "Green Puppet", burattini a cura di Renzo Guerra.

Alle 18.30 aperitivo musicale al Rossini Bistrot di via Passeri. Una degustazione di tre tapas con un calice di vino, accompagneranno lo spettacolo "Anything Goes" con Arianna Baldi, Nicola Govoni e Zaira Giangreco tratto dal romanzo di Luca Billi. Info: 349 7988276.

Candelara

A Villa Berloni, dalle 20, si esibisce "La Grande Orchestra Luca Bergamini", con la partecipazione di Roberta Cappelletti, Laura e Mario Riccardi, Elena Cammarone, Genio One Man Show, accompagnati dai maestri Fiorenzo e Ana di Pesaro Balla.

Urbino

Alle 19 nell’ambito dei "Mercoledì della Pieve", a Santo Stefano di Gaifa, Raffaele Papi presenta il suo libro "Incrocio Bruni 54", dedicato all’omonimo vitigno. Segue una degustazione con vini e prodotti locali.

Vallefoglia

Nel Parco Leonilde Iotti a Montecchio, alle 21,15, serata con la rassegna di Cinema sotto le stelle dedicata ai bambini. Va in onda una proiezione speciale dal titolo "Minuscule, la valle delle formiche perdute".

Gradara

Dalle 21 il cortile d’onore della Rocca ospita il primo appuntamento con i Salons Rossini, il ciclo di concerti affidati agli allievi dell’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda".

Marotta

In piazza dell’Unificazione, alle 21, "Giocolandia: la ludoteca va in vacanza", iniziatica dell’assessorato alle politiche giovanili San Costanzo

Palazzo Cassi, alle 21, presentazione del libro di Francesca Giommi, "Affondare le radici senza scrollare via la terra. Chimamanda Ngozi Adichie e il continente-mondo".