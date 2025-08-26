Mirco Ricci torna in campo: "Mi guida la passione"

Dopo 10 anni passati fuori dalla politica, torna Mirco Ricci, candidato consigliere alle regionali, in corsa nella lista “Progetto civico, Avanti con Ricci“. Politico di lungo corso con una militanza nel Pc; nel Pds; nei Ds e infine nel Pd Ricci, zio di Matteo – candidato presidente della Regione Marche – è stato assessore in Provincia dal 95 al 2005 e capogruppo Pd in Regione dal 2005 al 2015. Poi il taglio di netto e la scomparsa dai principali radar pubblici. Perché?

"Non certo perché mi sia passata la passione per la politica: quella non tramonta mai".

Cosa l’ha distratta, allora?

"Dodici anni di limbo e di gogna mediatica: tanto è durato il processo penale che mi vide imputato per peculato insieme ad altri 56 consiglieri regionali. Un tritacarne che si è risolto nell’assoluzione piena perché "il fatto non sussiste", ma che le assicuro ha lasciato cicatrici interiori profonde anche per uno solido come me".

La Procura contestava 1,2 milioni di euro di rimborsi ritenuti illegittimi. Ma molti dei suoi colleghi di allora, imputati e assolti – tra cui Dino Latini, Daniele Silvetti, Mirco Carloni – stanno vivendo un momento d’oro della loro carriera. Di certo è stata dura, ma è sicuro che se avesse avuto altri incarichi dal suo partito non li avrebbe affrontati?

"Non ci sono stati e nonostante non fossi colpevole non li ho cercati con determinazione: la gogna è stata un’esperienza molto pesante".

Matteo Ricci, suo nipote, sta affrontando la competizione elettorale da indagato di Affidopoli. Vista la sua esperienza quale consiglio si sente di dargli?

"Sull’onestà di Matteo sono pronto a mettere due mani, non una, sul fuoco. La magistratura è giusto che svolga il proprio compito di verifica. Ma quello che è pericoloso è il resto: non si può pregiudicare la reputazione di una persona sulla base di fatti che devono essere accertati e che come è accaduto a me, e agli altri, si sono rivelate accuse senza nessun fondamento".

Quindi?

"Mi sento di dire a Matteo di non mollare mai perché la verità verrà a galla e non deve precludersi una prova come quella di governare la Regione. Come mi sento di dire agli elettori di scegliere in base alla storia politica che i candidati hanno saputo costruire".

Quando è stato amministratore hanno tentato mai di corromperla?

"Lo dico a distanza di 20 anni. Tentativi di corruzione li ho subiti. Ero assesore in Provincia. Approvammo un lavoro pubblico: all’epoca si parlava di miliardi di lire. Un imprenditore mi chiese di vedermi. Appena finii di parlare con lui avvisai i miei colleghi del pericolo: per eliminare ogni appetito cambiammo il progetto. Se c’è una cosa che non ho mai digerito è proprio la coruzione, quella vera".

Perché allora non denunciò?

"Ero giovane e soprattutto dimostrare che ero stato avvicinato da un imprenditore con intenzioni sbagliate andava dimostrato. Non è sempre facile. Reagimmo difendendo la cosa pubblica alla radice".

Si candida con la lista Avanti. Perché ha preferito sposare un progetto civico?

"Avanti con Ricci ha una bella connotazione riformista, coerente con la visione che ho sempre avuto. Sono stato un migliorista quando si parlava del gruppo di Napolitano. Il nostro portavoce è stato il compianto Massimo Vannucci. Da chiunque altra parte mi fosse arrivata la proposta non l’avrei accettata".

Se il Pd glielo avesse chiesto di dare un contributo avrebbe accettato?

"No, giustamente non me lo hanno chiesto: hanno candidati più giovani, il rinnovamento c’è stato; il rinnovamento ci deve essere".

Ben sette sono le liste della coalizione. Come sarà la partita?

"Comunque dura. C’è bisogno di tutti. In Regione c’è il centrodestra al primo giro; il Governo è di destra; la maggiorparte dei Comuni non è di centrosinistra. Insomma la vittoria è da conquistare. Io ci sono".

Solidea Vitali Rosati