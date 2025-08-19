“Mirko è scomparso, aiutateci a ritrovarlo”: l’ultima traccia al camping Mare Blu il 12 agosto

Piandimeleto (Pesaro), 19 agosto 2025 – Mirko Schiaratura (per gli amici Tricco), 44 anni di Piandimeleto non dà più notizie di sé da martedì 12 agosto e con il trascorrere dei giorni senza aver avuto notizie i parenti ad incominciare dai genitori e gli amici sono ovviamente preoccupati.
Mirko attualmente lavorava al Camping Mare Blu di Metaurilia (Fano) e gli ultimi ad averlo visto e parlato con lui sono i proprietari del Camping. A loro aveva comunicato che martedì 12 non sarebbe andato al lavoro per problemi di salute e sarebbe rientrato a Piandimeleto per poi andare all’Ospedale di Urbino con il padre. Tutte cose risultate poi non veritiere.
La madre Maria e il padre Adriano dopo averlo cercato al cellulare (da martedì sempre spento) hanno fatto la segnalazione di allontanamento (una denuncia, di fatto) alle autorità. L’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Lancia Ypsilon targata DM 745 RT. Benvoluto da tutti, ha giocato per anni a calcio, prima come secondo portiere nel Piandimeleto e poi come preparatore dei portieri nella stessa società sportiva: per tanti anni è stato dipendente della Moretti Compact. Chiunque avesse notizie è pregato di segnalarlo alle forze dell’ordine di Piandimeleto.