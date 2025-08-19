“Mirko è scomparso, aiutateci a ritrovarlo”: l’ultima traccia al camping Mare Blu il 12 agosto

Piandimeleto (Pesaro), 19 agosto 2025 – Mirko Schiaratura (per gli amici Tricco), 44 anni di Piandimeleto non dà più notizie di sé da martedì 12 agosto e con il trascorrere dei giorni senza aver avuto notizie i parenti ad incominciare dai genitori e gli amici sono ovviamente preoccupati.

Mirko attualmente lavorava al Camping Mare Blu di Metaurilia (Fano) e gli ultimi ad averlo visto e parlato con lui sono i proprietari del Camping. A loro aveva comunicato che martedì 12 non sarebbe andato al lavoro per problemi di salute e sarebbe rientrato a Piandimeleto per poi andare all’Ospedale di Urbino con il padre. Tutte cose risultate poi non veritiere.

L'automobile di Schiaratura fotografata nel giorno in cui la acquistò. Si tratta di una Lancia Y

La madre Maria e il padre Adriano dopo averlo cercato al cellulare (da martedì sempre spento) hanno fatto la segnalazione di allontanamento (una denuncia, di fatto) alle autorità. L’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Lancia Ypsilon targata DM 745 RT. Benvoluto da tutti, ha giocato per anni a calcio, prima come secondo portiere nel Piandimeleto e poi come preparatore dei portieri nella stessa società sportiva: per tanti anni è stato dipendente della Moretti Compact. Chiunque avesse notizie è pregato di segnalarlo alle forze dell’ordine di Piandimeleto.