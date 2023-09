Misano e Benelli week. L’estate si è allungata . E fino a domenicagli ombrelloni aperti

Eccetto qualche bagnino che ha iniziato a portare via ombrelloni e lettini, la maggioranza dei concessionari di spiaggia sta sfruttando gli ultimi caldi "anche perché all’interno degli hotel stanno arrivando gruppi della terza età, o meglio della quarta età, almeno da quello che ho visto facendo un giro lungo viale Trieste in questi giorni di fiera", dice Sabina Cardinali che guida il settore per la Cna e siede anche sui tavoli nazionali perché partecipa anche agli incontri al ministero per risolvere il problema della Bolkestein. E sul problema dice: "Ci sono spiragli per non mandare tutte le concessioni all’asta".

Con l’inizio delle scuole si tende, al mare, a smobilitare "invece no anche perché in questi ultimi giorni abbiamo vissuto di luce riflessa perché sono venuti nei nostri hotel team e persone che a Misano, per il gran premio di motociclismo non hanno trovato alloggio negli alberghi e quindi sono venuti da noi. Anche personaggi di alto livello – continua Sabina Cardinali – perché li ho avuti ospiti nel mio ristorante ai bagni Tino. E davanti a diversi alberghi ho visto molte auto con targa straniera. Poi bisogna vedere cosa porterà anche il Benelli Week che è in corso, una manifetazione che convoglia in città molti appassionati anche dall’estero i quali poi restano per alcuni giorni alloggiando nelle nostre strutture".

Comunque fino al 17 direi che chi vuole andare al mare non avrà nessun tipo di problema. E’ vero che i contratti con gli stagionali e cioè i pesaresi terminano la prima settimana di settembre e cioè il 4, ma per convenzione tutti i concessionari vanno solitamente avanti fino alla settimana successiva e quindi fino al 17 di settembre e cioè domenica prossima".

Ma che estate è stata?

"I conti – risponde Cardinali – stanno dicendo che è andata peggio dello scorso anno e cioè la previsioni che erano state fatte dal ministro Daniele Santanché ad inizio stagione non sono state azzeccate. Tanto che molti colleghi mi hanno detto che gli ombrelloni che avevano lasciato a disposizione degli hotel in molti casi non sono stati nemmeno aperti. Meno tedeschi, idem per gli americani. L’anno scorso ce n’erano diversi di statunitensi: quest’anno sono calati così come i tedeschi che hanno seguito i consigli dei vertici statali di farsi le vacanze in Germania per la recessione".

Non una stagione fortunata?

"Direi di no perché non ci siamo fatti mancare nulla, dal tempo brutto fino al caldo soffocante. E durante la calura delle settimane scorse tante persone hanno preferito restare dentro casa per cui spiagge erano deserte e questo è andato ad incidere sui conti dei bar e ristoranti che hanno lavorato meno durante le ore centrali della giornata".

Poi la crisi...

"Certo, meno stranieri e negli hotel si trovavano camere libere anche sotto Ferragosto cosa più unica che rara, questo anche perché la capacità di spesa degli italiani è diminuita".

Qualche cosa di positivo?

"Bisogna dare merito al nostro sindaco. Sicuramente le iniziative messe in campo da Matteo Ricci hanno ravvivato la città, perché non si vive solo di cultura. Quindi bene la pizzata, la ruota panoramica e via dicendo perché hanno dato un po’ di brio a tutta la zona mare con le varie iniziative".

Va detto per quello che riguarda la Bolkestein che è stato messo in programma un altro incontro al ministero del Turismo per mercoledì della prossima settimana e sembra, stando al rapporto tra spiagge libere e quelle in concessione che possano cadere i presupposti che hanno portato alla richiesta di mettere gli arenili all’asta.

m.g.