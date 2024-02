Mise a ferro e fuoco il pronto soccorso: vuole pena alternativa

Era il 3 novembre 2021, ore 20, pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. Entra un 23enne ubriaco che per prima cosa prende a pugni in faccia un’infermiera. Poi, di fronte all’arrivo di un altro infermiere che correva in aiuto della collega, lo ha aggredito dandogli un pugno che lo ha mandato a terra procurandogli una frattura alla spalla. L’aggressore era stato trovato dal padre steso in una panchina di un parco pieno di alcool e droghe. Arrivato in ospedale, ha sferrato pugni, calci e sputi a tutti. Ieri, il 23enne è comparso davanti al giudice (con l’avvocato Defendini) chiedendo di espiare la pena con dei lavori socialmente utili. Un medico si è costituito parte civile chiedendo 70mila euro di risarcimento danni. Udienza rinviata.