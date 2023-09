Miss Arte Moda Italia, sfilata per la vera bellezza

Si sono svolte le finali nazionali di Miss Arte Moda Italia, il concorso di bellezza che ha portato l’attenzione del pubblico e dei media sul tema della Body Positivity. Undici eventi paralleli fra Romagna e Marche per raccontare le varie sfaccettature del binomio arte e bellezza, lontano dai cliché e dai classici format. La serata finale con sfilata si è svolta a Gabicce Mare, al Mississippi, su quella passerella che già negli anni ’60 era celebre per rappresentare un’ideale di bellezza e jet set pionieristico e che con Miss Arte Moda Italia ha dato prova di voler oggi rappresentare ancora un cambiamento. Bellezza intesa come personalità, talento ma soprattutto "consapevolezza". Questo il tema della serata, sull’onda del libro che la scrittrice Diana Cardenas Perez ha presentato al pubblico pomeridiano. Poi il confronto tra le 13 finaliste. Ad Ilaria Varvello la menzione speciale per la personalità e l’affetto delle compagne di avventura in questa finale Daniela Pugliese, Grazia Foti, Rossella Chionna, Ermira Pasho, Bernarda Lena e Miriam Cassanelli, premiata con la fascia social della Luisè Social Media in virtù delle sue attività artistiche. Miss Arte Moda Italia ha veicolato positività, storie di vita e di quotidianità indipendenti dalle forme.

l. d.