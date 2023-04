Miss Federica e quella data segreta "Con la musica ritrovo me stessa"

Dal palco di Miss Fano a quello di Sanremo. E’ questa la parabola che sogna la 26enne fanese Federica Tombari, reginetta di bellezza e di talento canoro che sta facendo parlare di sé in città grazie ad una canzone. Si intitola "23.06" il primo brano scritto da Federica insieme a Gugliemo Salvafiorita (in arte Tyflow), mixata e masterizzata dal produttore discografico Enrico Bulla e prodotto da Giacomo Bertozzini che a Fano collabora con la scuola di musica Diamond Voice. Un singolo uscito nei giorni scorsi iovedì su Spotify e gli altri store digitali, messo in onda ieri mattina su Radio Esmeralda. "Ero al lavoro in quel momento ed è stata una grande emozione sentirmi per radio – ha rivelato poco dopo la 26enne, cameriera in una gastronomia -. Un’emozione che ho condiviso con le mie colleghe e i miei titolari che, anche se va a loro discapito, mi incoraggiano ad andare avanti in questa mia passione". Per Federica il 23 giugno è una data importante, una data in cui è successo qualcosa di cui non vuole assolutamente parlare, ma che ha segnato in lei una rinascita interiore. E’ di questo che parla la sua canzone, anche se poi ognuno può declinare il testo in base alla sua interiorità e riferirlo a chi o che cosa preferisce.

"Nella canzone c’è la mia voglia di ritornare ad essere quella di un tempo – spiega Federica – anche con tutte le mie insicurezze, ma con la consapevolezza acquisita che bisogna andare avanti, essere forti e avere fede in sé stessi. E in questo la musica mi ha aiutata perché per me è sempre stata una valvola di sfogo, un rifugio nei momenti bui. In essa, ora più che mai, riesco a trovare la mia forza nascosta". La musica di ‘23.06’ comincia con un vecchio telefono fisso che squilla, ma in questo non c’è nessun riferimento né a Mina (’Se telefonando’), né a Max Gazzé (’Il solito sesso’) tantomeno a Claudia Mori e Alberto Lupo (’Buonasera dottore’) perché questa volta, dall’altro capo dell’apparecchio, c’è sempre lei: Federica.

"Con la mia musica vorrei trasmettere agli altri – conclude – la forza di poter superare le varie avversità della vita. Vorrei essere la portavoce di tutte quelle persone che hanno attraversato un periodo particolare nella propria vita e lanciare il messaggio di credere in sé stessi anche quando tutto sembra perduto". Era il 2015 quando Federica Tombari fu eletta Miss Fano (ed è ancora la miss in carica dal momento che il concorso non è mai più stato organizzato), per la sua bellezza ma anche per le sue doti canore. Da allora ha studiato non solo in città (tra gli altri maestri, anche i corsi della scuola Diamond Voice) ma anche a Milano, all’accademia M.A.S (Music Arts and Show) per 3 anni dove si è perfezionata in canto e pianoforte complementare, conseguendo un diploma triennale nel 2021.

Tiziana Petrelli