Miss Giara Estate Over&Curvy vince la bellissima Miranda

Si è conclusa con successo la 4ª edizione di Donna Live&Beauty con l’elezione di Miss Giara Estate Over&Curvy 2025, artdirector Francesca Guidi e conduttrice dell’evento. Vince la fascia più ambita Miranda Cozzolino, 48 anni di Ancona, mamma, moglie, lavora in una struttura sanitaria ed ha una scuola di ballo dove insegna. Ha un carattere deciso ma anche dolce, si aggiudica l’omaggio di Estetica Armonia, il trattamento VacuMagic legato al dimagrimento e Remise en Forme, oltre la targa omaggio dei fratelli Scaglioni.

Seconda classificata Ilaria Saldarini 48 anni di Milano ma vive e lavora a Rimini in un’agenzia assicurativa, mamma, linee curvy dal sorriso luminoso, vince un buono di Creazioni Monica Bomboniere, terza Ivana Cappelli 59 anni originaria di Monte Copiolo ma vive a Rimini, creativa estroversa fa mercatini e performance di Burlesque è stata omaggiata di un buono da Estetica Armonia. Il bellissimo giardino del ristorante La Giara di Pesaro dei fratelli Scaglioni, ha fatto da cornice alla bellezza della Donna Over&Curvy, tra cucina, tradizione, creatività, tendenze moda, spettacolo e tanta musica. A portare i saluti istituzionali è stato il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci valorizzando l’importanza di questi eventi legati al mondo della cultura, della moda e bellezza femminile.

Una passerella in total white fresca divertente e dolce di Creazioni Monica Bomboniere di Monica Scatassa che ha realizzato anche la scenografia con composizione di palloni colorati, le Miss Over poi hanno indossato con un look total black i gioielli artistici di Rasia gioielli by Anastasia Sulli, ed infine gli outfit in abito da sera hanno messo in risalto carisma e simpatia di queste donne meravigliose. Animata e vivace l’esibizione della scuola di ballo Dance With Heart con i maestri Miranda Cozzolino e Cesino Lillini, un bel gruppo di allievi si sono cimentati in balli di gruppo, latino, tradizionali e di coppia, l’altra ospite la cantante Monica Longhi ha conquistato il pubblico con la sua possente voce. La giuria ha avuto un compito arduo.

L’evento ha lo scopo di dare l’opportunità e rendere protagonista la donna Comune, uscendo dai soliti schemi della routine quotidiana e mettersi in gioco con leggerezza nel rispetto della propria età ed esperienza di vita, per creare nuove amicizie. La serata poi si è conclusa in pista ballando al ritmo degli anni ’70 ’80 ’90 e oltre con dj Max. A tutte le partecipanti e agli ospiti è stato consegnato l’attestato di partecipazione, come segno di ringraziamento con la firma del format Miss Giara Estate Over&Curvy 2025.

l. d.